Россия сообщила об отсутствии поставок оружия из США

В Россию не поставляется оружие из США, сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). По ее данным, последний раз военную технику доставили во времена Великой Отечественной войны. Ранее Вашингтон сообщил об ограничении оборонного экспорта в Россию в рамках санкций по делу Алексея Навального.

«Анонсированные вчера очередные санкции США в отношении нашей страны, в данном конкретном случае применительно к экспорту вооружений, вызывают недоумение, так как никаких поставок оружия из США в РФ не осуществляется и, естественно, не планируется»,— говорится в сообщении ФСВТС (цитата по ТАСС). Она отмечает, что последний раз военную технику из США доставили по программе ленд-лиза, о ее окончании 21 августа 1945 года объявил президент Гарри Трумэн.

США 2 марта ввели антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Под ограничения попали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации. Евросоюз 2 марта ввел санкции против четырех высокопоставленных чиновников. МИД России пообещал ответить на санкции.

Подробнее об ограничениях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».