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В пансионате Новороссийска выявили вспышку острой кишечной инфекции

В Новороссийске в ФГБУЗ «Пансионат им. А.И. Майстренко» зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор инициировал эпидемиологическое расследование по факту заболевания отдыхающих, сообщили в пресс-службе ведомства.  Точное количество заболевших не уточняется.

«Для установления причин заболевания произведен отбор материала для лабораторного исследования от заболевших, персонала пищеблока, смывов с объектов внешней среды», - рассказали в Роспотребнадзоре. В настоящее время результаты исследований не готовы. 

Пансионат расположен в поселке Широкая Балка (в 10 км от Новороссийска), оказывает санаторно-курортное лечение круглый год. 

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 19 февраля поступила информация, что в Керченском проливе находится иностранное судно, на котором отравились шесть моряков, один из них умер. Что стало причиной отравления пока не установлено. 

Наталья Решетняк


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