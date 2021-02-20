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Отравившиеся в новороссийском пансионате дети уже выписаны из больницы

Госпитализированные с кишечным расстройством 12 подростков и пять взрослых выписаны в удовлетворительном состоянии, сообщается на официальном сайте мэрии Новороссийска. Там также уточняется, что пострадавшие прибыли на спортивно-тренировочные сборы из Крыма в составе футбольной команды. Они проживали в ФГБУЗ «Пансионат Майстренко» в Широкой балке.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 19 февраля в ФГБУЗ «Пансионат им. А.И. Майстренко» была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор инициировал эпидемиологическое расследование по факту заболевания. СКР по краю начал проверку по факту отравления.

Андрей Ульченко


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