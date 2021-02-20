На Кубани начали проверку после отравления 13 детей в пансионате Новороссийска

Следственные органы начали проверку после отравления детей и взрослых в пансионате им. Майстренко в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 12 февраля в Новороссийск из Крыма на спортивные сборы прибыла группа из 46 детей в возрасте 15-17 лет. Их также сопровождали 11 взрослых. Группа остановилась в пансионате в пос. Широкая Балка.

18 февраля некоторые дети и взрослые почувствовали недомогание и обратились к фельдшеру, прибывшему вместе с ними, жалуясь на пищевое расстройство. После этого они также обратились в городскую инфекционную больницу. В настоящее время в ней лечатся 13 детей и один взрослый.

Следователи опрашивают участников группы, руководство и сотрудников пансионата, в пищеблоке изъята часть продуктов, взяты пробы на соответствие санитарным нормам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что в Новороссийске в ФГБУЗ «Пансионат им. А.И. Майстренко» зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, стало известно 19 февраля. Роспотребнадзор инициировал эпидемиологическое расследование по факту заболевания отдыхающих.

Алексей Белянин