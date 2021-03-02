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Ростов-на-Дону. Юг России

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Женщины в бизнесе





Ъ-Юг-Online документ от 27-02-2019
------- Финансовый сектор |

Дождаться предложения

Вовлечение в бизнес все большего числа женщин серьезно стимулирует рост малого и среднего предпринимательства в России. Региональные финансово-кредитные организации активно вводят в свой ассортимент специальные гендерные предложения, называя их востребованными и перспективными. Крупные банки от создания «чисто женских» кредитов воздерживаются, но оказывают этой категории клиентов специализированные нефинансовые услуги.
 
------ Компании сообщают |

ПСБ – в числе лидеров российского рынка факторинга

По итогам 2020 года ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк») вдвое увеличил объем факторингового портфеля и поднялся на четвертое место в рейтинге «Топ-5 факторинговых компаний России». Средняя сумма сделки составила 54 млн рублей, увеличившись год к году практически вдвое. Факторами роста в период пандемии, по данным топ-менеджера направления, стали цифровизация и расширение спектра продуктов для бизнеса. Доля ПСБ на российском факторинговом рынке достигла 8,6%.
 
------ Компании сообщают |

Бякова Ольга Юрьевна

Директор клиники пластической хирургии, эстетической косметологии и противовозрастной медицины, врач anti-age медицины Центр пластической хирургии и эстетической косметологии «Ольвия» был основан в 1992 году и является одной из первых клиник, получивших лицензию, в Ростовской области среди частных медицинских организаций. Безупречная репутация является одним из приоритетов в работе.
 
------ Рейтинг |

Топ-10 женщин-руководителей

В преддверии 8 Марта редакция приложения «Женщины в бизнесе» составила региональный рейтинг женщин-управленцев. При голосовании эксперты – собственники и топ-менеджеры бизнесов из разных сфер, а также представители власти – выбрали топ-10 женщин – учредителей и наемных руководителей региональных компаний. Они оценивали претенденток по таким критериям, как эффективность руководства, профессиональная репутация, влиятельность в представляемой сфере, лидерские качества и уровень медийности.
 
------ Компании сообщают |

«Собственник должен ставить цели»

Владелец ростовского производителя дезинфицирующих средств ООО «Юнитор» Оксана Симонян — о контроле качества, развитии розничных продаж и планах выхода на зарубежные рынки.
 
------ Компании сообщают |

У бизнеса (не) женское лицо

Тезис о том, что бизнес (большой или малый) является уделом сильной половины человечества, давно ушел в прошлое. В современных условиях роль женщины в экономике растет, несмотря на стереотипы. О специфике женского бизнеса мы поговорили с управляющим операционным офисом «Ростовский», территориальным директором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Еленой Челенковой и управляющим филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополь Лианой Мурадян.
 
------ Компании сообщают |

«У нас есть знания и опыт, чтобы предоставить полный перечень услуг»

Учредитель и директор экспедиторской компании «ИМЭКС» Инга Голубенко — о конкуренции за счет универсальности, расширении географии деятельности и подборе оптимальных маршрутов.
 
------ Рынок труда |

Займи себя сам

Рост числа официально зарегистрированных самозанятых и, как следствие, плательщиков налога на профессиональный доход обеспечивают его сравнительно низкая ставка, простота отчетности и отсутствие платежей во внебюджетные фонды. При этом самозанятым доступны многие из запущенных ранее и новых инструментов господдержки. Сдерживают распространение новой формы налогообложения коронакризис и недостаточно высокий максимальный доход, который может получать эта категория предпринимателей.
 
------ Мероприятие |

Неслабый пол

19 февраля «Коммерсантъ-Юг России» провел в медиапарке ДГТУ конференцию «Женщины в бизнесе: от идеи до проекта». Мероприятие объединило учредителей компаний – лидеров рынка в сферах моды, красоты, производства и услуг. Владелицы бизнесов рассказали о запуске новых проектов, перестройке работы в период пандемии и развитии компаний вопреки коронакризису.
 
------ Книжный обзор |

5 книг для женского бизнеса

Специально для приложения «Женщины в бизнесе» управляющий партнер Международного института коуч-менеджмента (IICM) и executive-коуч PCC ICF Галина Стороженко выбрала пять произведений, способных вдохновить бизнес-леди и принести пользу компании.
 
------ Реклама |

Россельхозбанк
 
------ Файл публикации |

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