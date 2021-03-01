Займи себя сам

Рост числа официально зарегистрированных самозанятых и, как следствие, плательщиков налога на профессиональный доход обеспечивают его сравнительно низкая ставка, простота отчетности

и отсутствие платежей во внебюджетные фонды. При этом самозанятым доступны многие из запущенных ранее и новых инструментов господдержки. Сдерживают распространение новой формы налогообложения коронакризис и недостаточно высокий максимальный доход, который может получать эта категория предпринимателей.

Безотчетная самозанятость

По состоянию на конец 2020 года около 39 тыс. жителей Ростовской области зарегистрировались в качестве самозанятых, сообщил в конце января на своей пресс–конференции губернатор Василий Голубев. Их количество росло довольно динамично: в конце июня плательщиками налога на профессиональный доход (далее – НПД) в регионе были 18 тыс. человек.

НДП был введен в Ростовской области 1 января 2020 года. Ставка налога составляет 4% от суммы доходов, полученных от физлиц, и 6% – от организаций. С момента запуска НДП в «пилотных» регионах в 2019 году всем его плательщикам предоставляется налоговый вычет в размере 10 тыс. руб.: в рамках этой суммы ставка налога снижается до 3% для выручки от обслуживания клиентов-физлиц и до 2% – для доходов, полученных от организаций и ИП.

В налоговую ставку входят платежи в Фонд обязательного медицинского страхования. В остальные внебюджетные фонды – Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд федерального страхования (ФСС) – самозанятые платежи не вносят. Кроме того, они освобождены от отчетности перед налоговыми органами: не обязаны подавать декларации о доходах и использовать контрольно-кассовую технику. Чеки об оплате формируются в приложении «Мой налог», через него же информация о доходах самозанятых передается в ФНС. Благодаря этому у самозанятых есть возможность полностью взаимодействовать с налоговыми органами в электронной форме. Стать плательщиком налога на профессиональный доход можно в любом регионе вне зависимости от того, где новый самозанятый зарегистрирован по месту жительства. С марта прошлого года самозанятые могут принимать участие в тендерах государственных и муниципальных заказчиков наравне с малыми и средними предприятиями.

Денег не хватает

Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов считает введение налога одной из лучших попыток государства, направленных на легализацию доходов самозанятых. В то же время он отмечает, что пандемия замедлила развитие этого процесса. «Cистема совершенствуется, к ней присоединяется все больше людей, – говорит господин Бишенов. – Хотя пандемия, я полагаю, внесла коррективы. Доходы населения заметно просели, инфляция выросла, а экономика отброшена на несколько лет назад». Все это, по мнению эксперта, пока не подталкивает основную массу самозанятых к переходу на новый режим. Особенно остро этот вопрос стоит в регионах, где ситуация с заработками и спросом на услуги заметно отличается от столичной. «Кроме того, иногда этот режим используют недобросовестные работодатели. Они оформляют своих сотрудников как плательщиков НПД, чтобы сэкономить на отчислениях в различные фонды», – добавляет он.

Также представитель «Деловой России» называет низким установленный для самозанятых лимит валового дохода за год. По его мнению, это одно из главных препятствий для роста числа плательщиков. «Для предпринимательского сектора 2,4 млн руб. – небольшая сумма, – объясняет Алим Бишенов. – Поэтому большая часть ИП, которые могли бы перейти на НДП, этого не делают».

Гипотезу косвенно подтверждают данные ФНС. По информации службы, количество плательщиков нового налога составляет в России 1,7 млн человек. Росстат при этом оценивает общую численность самозанятых в стране на уровне 14,25 млн человек.

«Для тех, кто зарегистрировался как плательщик нового налога, крайне полезным, в частности, было бы введение спецкоэффициента-дефлятора для определения верхнего предела суммы доходов. В будущем это решило бы вопрос инфляционных рисков», – добавляет собеседник издания.

Кроме того, эксперт отмечает, что очень важно урегулировать статус самозанятых в экономических отношениях с местными органами управления, институтами развития предпринимательства и кредитными организациями для оформления господдержки или льготных кредитов.

По мнению управляющего партнера юридической компании «Иккерт и партнеры» Павла Иккерта, в целом НПД – это действительно полезная новация с комфортными налоговыми ставками, которые зафиксированы до 2029 года. «Потенциальные риски могут заключаться в технических сбоях работы мобильного приложения “Мой налог”. Также проблемы могут возникнуть у самозанятых, которые получают оплату своих услуг на банковские карты, но регистрируют через приложение не все сделки. В век высоких технологий вероятность отслеживания таких платежей высока. Это может привести к доначислению налогов по итогам года или к штрафу за незаконную предпринимательскую деятельность», – поясняет он.

Среди факторов, которые могут сдерживать увеличение числа плательщиков НПД, господин Иккерт называет также тот факт, что не все самозанятые готовы детально изучать эту систему налогообложения. При совмещении самозанятости с работой по трудовому договору зарплата не учитывается при расчете НПД, однако не все это понимают, отмечает эксперт.

Наравне с бизнесом

Директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП) Яна Куринова говорит, что РРАПП с начала прошлого года предоставляет самозанятым образовательные и информационно-консультационные услуги, а также предлагает им возможность использовать рабочие места, оргтехнику и помещения для переговоров и встреч в центрах «Мой бизнес». Эта работа ведется в рамках региональных проектов, входящих в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В начале прошлого года мы провели обучение для самозанятых, – рассказывает Яна Куринова. – Также в прошлом году была внедрена новая форма поддержки плательщиков НПД — безвозмездные услуги на создание и продвижение бизнес-аккаунта в Instagram на сумму до 30 тыс. руб. Мы получили девять заявок, сейчас они в работе».

В середине февраля РРАПП запустило программу микрофинансирования для самозанятых, добавляет руководитель агентства. Сумма займа может составлять от 50 тыс. до 1 млн руб., срок предоставления — до 24 месяцев, процентная ставка — 4,25-6,37% годовых.

Также различные формы поддержки доступны самозанятым на базе Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства (РМФПП). Микрозаймы, которые предоставляет фонд, могут получить только ИП, которые зарегистрировались в качестве самозанятых. Также плательщики НПД могут воспользоваться имущественной, консультационной и информационной поддержкой муниципальных центров «Новый Ростов», которыми руководит РМФПП.

«Мы ежемесячно проводим онлайн-семинары для самозанятых, регулярно предоставляем им консультации по различным вопросам, – рассказывает генеральный директор фонда Евгения Благинина. – Среди других нефинансовых форм поддержки — бесплатное продвижение и администрирование аккаунтов в социальных сетях, образовательные курсы “Школа начинающего предпринимателя” и т. д. Кроме того, самозанятые могут на протяжении трех лет с момента регистрации в системе “Мой налог” бесплатно пользоваться рабочими местами в коворкинге “Под крышей”».

По словам госпожи Благининой, спрос на услуги центров «Новый Ростов» со стороны плательщиков НПД достаточно высок: вебинары для самозанятых способны привлечь более 50 участников, «Школа начинающего предпринимателя» – 25 человек.

Павел Лысенко