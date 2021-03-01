«У нас есть знания и опыт, чтобы предоставить полный перечень услуг»

Учредитель и директор экспедиторской компании «ИМЭКС» Инга Голубенко — о конкуренции за счет универсальности, расширении географии деятельности и подборе оптимальных маршрутов.

— Как вы приняли решение об открытии бизнеса в сфере экспедирования?

— Я долго работала в компаниях этой отрасли, накопила большой опыт и багаж профессиональных знаний. В какой-то момент задала себе вопрос: «Зачем работать на кого-то, если можно все то же самое делать самостоятельно?» С этого и началась история компании «ИМЭКС», основанной в 2013 году. Изначально мы работали только в Азовском порту, выполняя функции экспедитора, и занимались только морским транспортом. Однако постепенно география нашей деятельности и перечень наших услуг расширялись. Сейчас мы также занимаемся судовым агентированием и работаем как таможенный брокер в Азове, Ростове, Таганроге, Ейске, Севастополе и других портах.

— Ростовская область — один из наиболее активных с точки зрения развития внешнеэкономической деятельности регионов России. В вашем секторе рынка достаточно много игроков. За счет чего вы конкурируете с другими компаниями?

— При экспедировании грузов главная задача — решить любые проблемы клиента, связанные с перевозками. В то же время сейчас многие экспедиторские компании, которые базируются в портах, занимаются обслуживанием исключительно теплоходов. Более того, многие участники нашего рынка работают только с одним видом грузов: зерном, металлоломом, углем и т. д. Случаи, когда они совмещают функции таможенного брокера, судового агента и экспедитора, тоже очень редки. Обычно заказчику приходится работать с тремя разными компаниями. Это зачастую влечет за собой конфликты, недопонимание, несовпадения по срокам. Кто-то может не предоставить другому участнику процесса какие-то документы и т. п. В результате импортер или экспортер мечется между брокером, агентом и экспедитором, пытаясь увязать все воедино. Если при этом он сам понимает, что нужно делать, ему это удается. Но сейчас увеличивается количество заказчиков, для которых перевозки — не постоянная часть деятельности, а разовая задача. Накопить нужные знания они просто не могли.

Все вышеперечисленные функции очень тесно связаны между собой. И внутри одной компании их можно выполнять значительно быстрее и эффективнее. Проще обмениваться документами, состыковывать свои действия. Для клиента это намного удобнее. Весь комплекс услуг он получает в одном месте, ему не приходится учитывать требования трех разных компаний. Исчезает необходимость предоставлять одни и те же документы трем разным подрядчикам. В итоге это также обходится дешевле, хотя качество услуг оказывается выше.

— Какие конкретно услуги вы предоставляете?

— Помимо непосредственно транспортировки это оформление всех необходимых сопроводительных документов на любой транспорт и любой товар для прохождения таможенных процедур при его импорте, экспорте или транзите. У нас есть возможность оформлять таможенные декларации и заверять их брокерской печатью. Также мы предоставляем помощь в прохождении проверок и т. д. По заказу клиента или требованию контролирующих органов можем оформить все необходимые сертификаты на груз.

За время работы на рынке мы сформировали набор компетенций, который позволяет нам работать с любыми грузами, у каждого из которых есть своя специфика с точки зрения экспорта и импорта. При этом мы готовы организовывать мультимодальные перевозки: у нас есть обширные связи с судовладельцами, собственниками ж.-д. вагонов, автотранспортными предприятиями. Мы можем осуществить отправку или доставку груза через любой порт, подобрав оптимальный для клиента маршрут. Готовы организовать и проконтролировать перевалку и хранение груза в портах, на складах временного хранения, железнодорожных станциях и т. п.

Кроме того, мы берем на себя взаимодействие с государственными контролирующими органами: таможней, карантинной и санитарно-эпидемиологической службами и др.