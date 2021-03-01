Неслабый пол

19 февраля «Коммерсантъ-Юг России» провел в медиапарке ДГТУ конференцию «Женщины в бизнесе: от идеи до проекта». Мероприятие объединило учредителей компаний – лидеров рынка в сферах моды, красоты, производства и услуг. Владелицы бизнесов рассказали о запуске новых проектов, перестройке работы в период пандемии и развитии компаний вопреки коронакризису.

Пандемия коронавируса в равной мере затронула бизнесы с женским и мужским участием, однако предприниматели слабого пола оказались более устойчивыми к главному вызову прошедшего года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Коммерсантъ-Картотеки», приведенные в начале бизнес-сессии “Ъ-Юг”. В 2020 году в Ростовской области было зарегистрировано 15847 ИП, из которых 61% – мужчины и 39% – женщины. При этом гендерное соотношение индивидуальных предпринимателей, исключенных из Единого государственного реестра ИП, было диаметрально противоположным. Среди зарегистрировавшихся в прошлом году женщин-ИП 41% действует в сфере оптовой и розничной торговли: эта отрасль оказалась безоговорочным лидером.

Заместитель начальника управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест» Мария Христолюбова рассказала, что даже в период кризиса женщины-предприниматели демонстрируют образцовую платежную дисциплину. С 2012 года банк развивает льготную программу кредитования женского бизнеса.

«За этот период мы поддержали более 800 проектов на сумму 1,6 млрд руб., и ни разу в этих компаниях не произошло дефолта, – отметила она. – Для нас это подтверждение того, что банк все делает правильно, поддерживая женский бизнес. Такие заемщики распределяют финансирование с умом и очень ответственно подходят к вопросу использования заемных средств», – подчеркнула представитель кредитной организации.

Участницы бизнес-сессии подробно остановились на том, с какими вызовами в период пандемии и локдауна, в частности, столкнулись предприятия в сферах моды и красоты.

«Пандемия выбила всех из колеи, – отметила Елена Бугранова, президент Союза русских байеров, бизнес-консультант и владелица ростовских бутика Weekend Moda и салона красоты Weekend Estetic. – Но после растерянности пришло осознание, что коллег нужно поддержать и принести им максимальную пользу в этот период».

По словам госпожи Буграновой, до пандемии подавляющее большинство мероприятий объединения проходило в офлайн-формате, но в 2020 году союз совместно с сайтом RBU Education, провайдером образования в сфере моды, стал проводить онлайн-конференции для участников модного рынка: «16 практиков, включая иностранных экспертов, давали советы и делились собственным опытом. За лето мы провели 3 такие конференции на разные темы, но все – связанные с работой в новых условиях».

Сейчас магазины открыты, но только офлайн-формат работы перестал быть эффективным, подчеркнула спикер. «Мы продолжаем учить коллег тому, как совмещать работу в онлайн- и офлайн- режимах и делать это эффективно с экономической точки зрения».

Совладелица компании E.Mi, производящей гель-лаки, лаки и другие принадлежности для индустрии красоты, Вера Мирошниченко рассказала, что ключевую роль в период пандемии сыграла цифровая трансформация компании. Она позволила не только сохранить все направления деятельности, но даже нарастить выручку в отдельных каналах и повысить лояльность мастеров маникюра и педикюра, клиентов компании.

«Онлайн-направление в первый месяц выросло примерно в 5 раз. Также у нас родился новый проект по созданию платного сообщества для мастеров, – уточнила она. – Сейчас сообщество включает в себя 2000 специалистов. Что касается онлайн-школы компании, которой в начале пандемии был всего год, то мы выросли в четыре раза и стали самой крупной школой такого рода в русскоязычном мире. И все это – благодаря пандемии».

Участники конференции сошлись во мнении, что успех предприятий в дальнейшем будет все сильнее зависеть от способности менеджеров управлять компанией удаленно и уровня цифровизации бизнеса. «Компаниям придется перейти в смешанный формат, когда офлайн поддерживает онлайн и наоборот, – резюмировала Вера Мирошниченко. – Салоны красоты, например, должны научиться работать в режиме интернет-магазинов, заняться продажами косметики и консультациями».

Конференция «Женщины в бизнесе» стала первым с начала пандемии мероприятием “Ъ-Юг”, прошедшим в очно-заочном формате: без зрителей, но с возможностью для участниц выступить в общем пространстве.

Запись конференции доступна на YouTube-канале «Коммерсантъ. Юг России».

Елена Шепелева