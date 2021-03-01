«Собственник должен ставить цели»

Владелец ростовского производителя дезинфицирующих средств ООО «Юнитор» Оксана Симонян — о контроле качества, развитии розничных продаж и планах выхода

на зарубежные рынки.

— В прошлом году компания «Юнитор» была признана лучшей в своей отрасли Центром аналитических исследований и Межотраслевой рейтинговой компанией. Благодаря чему вашему предприятию удалось возглавить этот рейтинг?

— Национальный сертификат лучшего предприятия среди производителей лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, мы получили благодаря большому вкладу ООО «Юнитор» в бесперебойное снабжение дезинфицирующими средствами российских медучреждений в период пандемии. Спрос тогда рос опережающими темпами, и это потребовало от производителей быстро увеличить объемы производства. Мы с этой задачей справились. Активное распространение вируса COVID-19 началось в России в марте, в апреле мы уже поставляли нашу продукцию в 30 регионов страны, а уже к августу нарастили выпуск дезинфицирующих средств в три раза. Эту динамику составители рейтинга тоже учли.

— Как вы смогли увеличить объемы производства в такие сжатые сроки?

— Еще в прошлом году с количественной точки зрения на нашем рынке преобладали компании, которые не готовы к большим инвестициям в производство и логистику. Мы же изначально создали крупное современное производство со службой доставки наших товаров. Оно располагается на площади 3 тыс. кв. м и соответствует самым передовым мировым стандартам. Это подразумевает использование многофункционального промышленного оборудования для производства широкого ассортимента дезинфицирующих средств. Сейчас в нашей продуктовой линейке более 60 наименований. Они входят в серии продуктов «ЯНИЛИС» (концентрированные моюще-дезинфицирующие средства универсального применения), «ИНОКС» (средства для очистки и обеззараживания медицинских инструментов), «ОЗАЛИЗ» (специализированные быстродействующие готовые к применению средства), «УМИЛОН» (антисептические и уходовые средства для обработки кожных покровов) и «ЮНИТ» (экономически эффективные дезинфицирующие средства с широкой сферой применения в различных формах выпуска).

Важным преимуществом ООО «Юнитор» является полный производственный цикл, который включает в себя все этапы —

от разработки рецептур до промышленного выпуска продукции. В состав нашей производственной площадки входит крупный складской комплекс для хранения сырья и готовой продукции. Благодаря этому нам не страшны перебои с поставками сырья, и мы можем в любой момент отгрузить заказчику необходимый ему объем дезинфицирующих средств.

— Рост объемов производства не повлек за собой снижение качества продукции?

— Рост объемов производства потребовал внедрения более совершенного стандарта контроля качества. На нашем предприятии активно внедряется современная система эффективного менеджмента GMP (Good Manufacturing Practice), которая позволяет контролировать качество продукции на всех этапах — от закупки сырья до исследования химических и бактерицидных свойств каждой партии. В ближайшем будущем все дезинфицирующие средства, которые мы производим, будут выпускаться в соответствии с международным сертификатом качества GMP. На производстве функционирует собственная аналитическая лаборатория, оснащенная современным оборудованием и всеми необходимыми химическими реактивами. Арбитражные пробы выпускаемой продукции хранятся у нас в течение всего срока годности. Особое внимание уделяется контролю условий хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

— На какие категории клиентов вы ориентируетесь в первую очередь и изменился ли их перечень в прошлом году?

— Традиционно мы поставляем свою продукцию в первую очередь в медицинские учреждения, школы, гостиницы, рестораны, санатории и оздоровительные комплексы. В 2020 году спрос на дезинфицирующие средства вырос на фоне пандемии также со стороны населения. Мы учли эту тенденцию и общий курс экономики на цифровизацию, поэтому на нашем официальном сайте www.fdpro.com работает интернет-магазин. В нем можно купить нашу продукцию, подходящую для бытового использования, в розницу и заказать ее доставку в разные регионы России. Для покупателей, которые пользуются мобильным интернетом, мы также запустили продажи дезинфицирующих средств через Инстаграм: unitor_dez.

— Такое динамичное развитие и выход на новые рынки требуют наличия квалифицированных кадров, нехватка которых считается одной из основных проблем во всех отраслях экономики. Как вы ее решаете?

— Конечно, коллектив — это основа всех бизнес-процессов. У нас очень невысокая текучесть кадров, поскольку мы стараемся предложить работникам привлекательные условия работы. Это, в частности, прозрачные системы материальной мотивации, благодаря которым каждый сотрудник может самостоятельно рассчитать, какую премию он получит. Если говорить о квалификации персонала, то у нас на предприятии постоянно ведется обучение, затраты на которое увеличиваются пропорционально прибыли компании.

— Какова ваша роль в развитии бизнеса как его единственного собственника?

— Важно понимать, что владелец предприятия — это тоже должность с набором определенных функций. Однако это не означает, что собственник должен погружаться во все детали оперативного управления. Наоборот, это может помешать ему выполнять свою главную задачу, которая состоит в формулировании целей развития. Только владелец имеет полноценное видение того, какой должна стать его компания. В то же время стратегическое планирование — достаточно кропотливая работа. Необходимо прописать конкретные цели в суммах и других показателях с временными привязками, детально сформулировать, какими должны быть результаты работы, распределить задачи между сотрудниками и подразделениями и т. д. Кроме того, необходимо на постоянной основе контролировать ход работы.

— Какие цели вы ставите перед собой на данный момент?

— Основная цель одна — следовать миссии компании: «Улучшение качества жизни людей путем производства дезинфицирующих товаров мирового уровня!»

Наша продукция уже давно сертифицирована по стандартам Таможенного союза ЕврАзЭС. В конце прошлого года мы начали экспортные поставки нашей продукции в Армению, заключив соответствующий двухлетний контракт. Планируем и дальше развивать экспортное направление бизнеса. Сейчас работаем над началом продаж дезинфицирующих средств в ряд стран СНГ, а также в Дубай. Параллельно мы начали сертифицировать некоторые группы товаров в соответствии с требованиями рынков США и Евросоюза.