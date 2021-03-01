У бизнеса (не) женское лицо

Тезис о том, что бизнес (большой или малый) является уделом сильной половины человечества, давно ушел в прошлое. В современных условиях роль женщины в экономике растет, несмотря на стереотипы. О специфике женского бизнеса мы поговорили с управляющим операционным офисом «Ростовский», территориальным директором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Еленой Челенковой и управляющим филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополь Лианой Мурадян.

– Елена и Лиана, будучи руководителями региональных подразделений крупного федерального банка, как вы оцениваете тезис, что вести настоящее дело наравне с мужчиной и принимать взвешенные решения женщине гораздо сложнее?

Елена Челенкова: – Думаю, что это очередной гендерный стереотип. История Эсте Лаудер, Коко Шанель и других успешных женщин показывает нам обратное.

Лиана Мурадян, управляющая филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополь

Лиана Мурадян: – Согласна. Тут нужно сказать о том, что никакой человек (будь это мужчина или женщина), успешный в деловой части, не сможет стать таковым без определенных черт характера. В первую очередь это коммуникабельность и харизматичность. На мой взгляд, эти качества заложены в женщине самой природой.

– Можете поделиться своим личным опытом? Какие личные и профессиональные качества вам помогли занять руководящие позиции в крупном банке?

Е. Ч.: – Я, как и многие, начинала свой путь с должности рядового специалиста. В 2000 году меня пригласили в Ростовский филиал Инвестиционно-банковской группы НИКойл, который в 2005 году влился в Уралсиб. Так, с должности кредитного аналитика корпоративного бизнеса началась моя карьера в Уралсибе.

Лично мне вне зависимости от места работы всегда помогали работа над собой, твердый характер и, конечно, интуиция. Ведь что такое бизнес? Это умение быстро подстраиваться под возникающие условия и умение извлечь из них выгоду для дела. И тут, на мой взгляд, проницательность, особенно женская, может сыграть немаловажную роль. Это может относиться не только к собственнику бизнеса, руководителю, но и к рядовому сотруднику. В тот момент, когда специалист вырастает до уровня профессионала, очень важно доказать, что ты готов и стремишься делать больше, не боишься выходить за пределы своей компетенции и решать более серьезные задачи.

Л. М.: – Моя карьера в банке Уралсиб началась примерно в то же время. В 2003 году я работала на позиции начальника отдела операционного обслуживания, а в марте 2011 года мне предложили переехать из г. Краснодара в г. Ставрополь и занять должность заместителя управляющего Филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополь. Для меня это был вызов. Новый город, отсутствие друзей, другой климат. Но я получила огромный бонус – это отличная команда и руководитель, у которого я очень многому научилась. С 2015 г. я возглавляю Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополь. Возможно я не открою никакого секрета, но лично мне независимо от занимаемой должности всегда помогали трудолюбие, желание постоянно развиваться, умение быстро перестраиваться в меняющейся реальности и требовательность прежде всего к себе. Я не буду перечислять всем известные компетенции, которыми безусловно должен обладать руководитель. На мой взгляд, руководителю очень важно уметь контролировать сиюминутные эмоции и быть профессиональным наставником для своих сотрудников. А еще я совершенно точно уверена, что нужно заниматься делом, которое ты искренне любишь, и тогда, все обязательно получится.

– Как вы оцениваете активность представительниц прекрасного пола в бизнесе Ростовской области и Ставропольского края?

Е. Ч.: – Если говорить о клиентах Ростовской территориальной дирекции, то число женщин-предпринимателей составляет порядка 30%. В большинстве своем они заняты в традиционно женских отраслях – дошкольное и дополнительное образование, салоны красоты, ателье, оптовая и розничная торговля. В подтверждение мнения экспертов женщины действительно более ответственно относятся к делу и стараются меньше рисковать, а также выбирают для себя бизнес социальной направленности или трансформируют хобби в профессиональную деятельность.

Л. М.: – В Ставропольском крае каждой пятой компанией из числа клиентов банка Уралсиб руководит представительница прекрасного пола. Я думаю, что, безусловно, тут некоторую роль играют традиции региона. А вот если говорить о главных бухгалтерах и финансовых директорах, то здесь доля женщин уже порядка 80%.

– Вы уже сказали, что чаще женщины являются представителями малого бизнеса. А как изменились запросы этого сегмента в отношении банков? Какие сервисы популярны среди клиентов Уралсиба?

Елена Челенкова, территориальный директор ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Е. Ч.: – Сейчас для клиентов (как юрлиц, так и физлиц) все процессы сводятся к One Click. Чем лучше у банка проработана экосистема комплексного взаимодействия, тем он ближе к клиенту. Это основные изменения за 5 лет: раньше комплексные отношения с банком подразумевали по большей части широкий продуктовый ряд. А сегодня клиенту важно, чтобы все ключевые потребности бизнеса (финансовые и нефинансовые) были реализованы в режиме «одного окна» и бесшовного доступа.

Л. М.: – В Уралсибе понимают, что точечное взаимодействие с клиентом лишено перспективы, а предпринимателям и банкам интересны комплексные взаимоотношения, в которых банк выступает как партнер, способствующий развитию бизнеса. Здесь важна и другая сторона – мы умеем слушать и слышать своих клиентов, а также регулярно мониторим их потребности, запросы и проблемы. Потому за последние три года продуктовая линейка Уралсиба серьезно трансформировалась, и на текущий момент она в большей степени отвечает потребностям бизнеса, тем целям и задачам, которые предприниматели ставят перед собой на разных этапах своего развития.

– Повлияла ли ситуация с пандемией на продуктовую линейку банка? Были ли сформированы специфические продукты и сервисы для предпринимателей?

Е. Ч.: – Как и во всех сферах нашей жизни, банк значительно расширил возможности удаленных сервисов для малого бизнеса. Так, внедрена возможность открытия расчетного счета без посещения офиса банка с использованием услуги «Выездной Сервис», а различные скидки на расчетно-кассовое обслуживание для разных отраслей и сегментов стали одной из мер поддержки для бизнеса в сложный период. Кстати, предложения по бесплатному открытию и ведению расчетного счета в рамках пакетов услуг по РКО «Начни с нуля», «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный» актуальны и сейчас1.

Л. М.: – Прошлый год показал, что еще одним очень важным и востребованным направлением оказалась информационная поддержка. Университет бизнеса Банка Уралсиб2 в период самоизоляции провел антикризисный онлайн-марафон по поддержке бизнеса. Спикеры проекта в прямых эфирах на YouTube-канале Университета бизнеса и странице Университета на официальном сайте банка рассказывали о том, как правильно вести и сохранить бизнес в кризис; о том, на какие налоговые меры поддержки могут рассчитывать представители бизнеса; о техниках продаж в условиях кризиса, а также о том, какие действия стоит предпринимать в текущей экономической ситуации.

В 2021 году наш Университет бизнеса продолжил свою активную работу. Так, уже состоялись вебинары о продажах в мессенджерах и возможностях площадки AliExpress для начинающего бизнеса. Хочу особенно подчеркнуть, что участие в этих мероприятиях бесплатно.

– Как сейчас ведет себя малый бизнес: какие кредиты берут, растут ли объемы кредитования?

Е. Ч.: – Чаще всего наших клиентов интересуют кредиты на пополнение оборотного капитала, оперативное финансирование для покрытия кассовых разрывов по расчетному счету. Целевые инвестиционные кредиты на приобретение коммерческой недвижимости, оборудования или транспорта ввиду снижения деловой активности еще не вернулись на уровень, который мы наблюдали до пандемии. Также, многие клиенты стали более осторожными в реализации новых проектов и развитии текущих. При этом те предприниматели, которые участвуют в инфраструктурных проектах, финансируемых за счет бюджетных средств в рамках законов №№ 223-ФЗ и 44-ФЗ, продолжают работать без замедления темпов, что позволяет с относительным оптимизмом прогнозировать дальнейший рост портфеля банковских гарантий. В рамках сотрудничества с этими предприятиями Банк со второй половины 2020 года предлагает открытие гарантийных лимитов до 100 млн рублей со сниженной комиссией. При этом для открытия такого лимита имущественное обеспечение не требуется.

Л. М.: – В части кредитования предприятий малого бизнеса наиболее популярными остаются кредиты для пополнения оборотных средств – возобновляемые кредитные линии и овердрафты. В 1 полугодии 2020 года клиенты малого бизнеса с осторожностью пользовались заемными средствами, а начиная с III квартала прошлого года мы увидели увеличение интереса к привлечению кредитных средств. Именно в этот период Уралсиб запустил новый кредитный продукт «Бизнес Фаст» для поддержки небольших предприятий. Это беззалоговый кредит до 1,5 млн рублей для малого бизнеса3, решение по которому принимается за несколько часов.

– Что бы вы пожелали бизнес-леди в преддверии Международного женского дня?

Е. Ч.: – Всем бизнес-леди я пожелаю успеха. Успеха как блага для всех, ведь это очень важно в наше непростое время. И, безусловно, баланса между твердостью воли и женственностью.

Л. М.: – Я очень хочу пожелать всем ярких открытий, благополучия во всех сферах жизни и, конечно же, любви. И еще, милые дамы, никогда не забывайте, что женщина – это олицетворение всех мужских побед. Позволяйте себе, хотя бы иногда, маленькие слабости.