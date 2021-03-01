Бякова Ольга Юрьевна

Центр пластической хирургии и эстетической косметологии «Ольвия» был основан в 1992 году и является одной из первых клиник, получивших лицензию, в Ростовской области среди частных медицинских организаций. Безупречная репутация является одним из приоритетов в работе.

Уникальность Центра состоит в том, что все специалисты: хирурги, косметологи, врач противовозрастной медицины, диетолог, рефлексотерапевт, занимающиеся молодостью и красотой, находятся на территории одной клиники. Это не только экономит время пациента, но и позволяет получить всестороннюю консультацию квалифицированных специалистов различных областей за одно посещение.

Основные направления работы – пластическая, эстетическая и реконструктивная хирургия, инъекционная, лазерная и аппаратная косметология и противовозрастная медицина, диагностика и лечение различных заболеваний путем восстановления нормальной работы органов.

Как появилась идея создать свою клинику?

На самом деле тогда это было просто необходимо. Для того, чтобы профессионально расти, иметь возможность учиться у лучших специалистов мира. Очень часто жесткие рамки системы не позволяют талантливым врачам проявлять себя на 100% и быть полезными для людей. Мой муж – Бяков Николай Иванович – талантливый хирург, это было понятно и 20, и 30 лет назад. Это уже сейчас он известен в профессиональном сообществе по всему миру, а тогда мы искали литературу на английском языке, ведь еще не было больших конгрессов и негде было учиться, повышать квалификацию.

Мне хотелось заниматься профилактикой заболеваний. Ведь важно не просто лечить, а иметь возможность предотвращать болезни. Я думала о том, что нужно не просто продлить жизнь человека, но и сделать так, чтобы он жил полноценно и качественно. Еще не было модных слов «биохакинг» или «anti-age». Сейчас мы проводим полные неинвазивные чек-апы, индивидуально подбираем лечение и коррекцию состояния. Никаких шаблонов, каждому человеку требуется свое!

Вообще я могу точно сказать, что моя интуиция очень часто помогала в жизни, в том числе и в работе. Поэтому было принято решение: если мы хотим заниматься тем, о чем мечтаем, то нужно уходить в свободное плавание и создавать свое, как мы это видим.

Какие сложности вас ждали? Как вы прошли этот путь?

Все, что ни происходит, делает нас сильнее, не правда ли? Когда за дело берутся люди, горящие своим делом, при этом профессионалы, а не пустышки – все получается. Начинали с малого, постепенно по сарафанному радио стало появляться все больше пациентов. О нас узнали не только в области и на юге России. Начали приезжать пациенты из Москвы и других центральных городов нашей страны. А сейчас мы уже встречаем граждан Германии, Франции, Австрии, Америки, Австралии, Израиля, Китая, ОАЭ и т. д.

В самые сложные экономические периоды, финансовые кризисы мы не просто не опускали руки, а наоборот – строили клинику, закупали оборудование. В нашей клинике нет текучки кадров. У нас есть сотрудники, которые работают с момента основания, мы поддерживаем друг друга в любой ситуации. Я могу положиться на каждого, я знаю, что все будет работать как часы. Даю полную свободу, приветствую и способствую обучению, росту каждого.

Ваши дети тоже пошли по вашим стопам и стали врачами?

Да, старшая дочь Мария – врач-косметолог. Младшая дочь Елена – пластический хирург. Это был их выбор, и когда я наблюдаю за их успехами, очень ими горжусь.

Чем вы объясняете успех своей клиники?

Доброжелательный персонал, слаженная работа и современное оборудование позволяют предоставлять услуги на самом высоком уровне. Мы не экономим на здоровье пациентов, используя все самое лучшее – материалы, препараты, методики, оборудование. В нашей клинике работают только настоящие профессионалы. Каждый пациент чувствует заботу. Мы семейная клиника, и каждый пациент становится частью этой семьи.

О чем вы мечтаете?

Чтобы в 2022 году клиника отметила свое 30-летие в новом шикарном здании. Мы на пути, и все обязательно сбудется.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Писательская 65/5;

Телефон: 8(863)236-35-05 Сайт: olvya.ru

Instagram: klinikaolviya; dr.olga_byakova

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