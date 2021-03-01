5 книг для женского бизнеса

Специально для приложения «Женщины в бизнесе» управляющий партнер Международного института коуч-менеджмента (IICM) и executive-коуч PCC ICF Галина Стороженко выбрала пять произведений, способных вдохновить бизнес-леди

и принести пользу компании.

«Доставляя счастье. От нуля до миллиарда»

Тони Шей

За 10 лет до пандемии, когда мир накрыли ограничительные меры и доставка стала нормой жизни, Тони Шей написал, на мой взгляд, главную книгу о логистике и доставке, а точнее – о том, как построить компанию, которая будет доставлять счастье не только клиентам, но также сотрудникам и руководителям бизнеса. В ней говорится о том, как создать уникальную корпоративную культуру заботы, которой хочется принадлежать долгие годы.

Автор – CЕО компании Zappos, торгующей одеждой, обувью и аксессуарами через интернет. Он описывает свой путь – от создания первого бизнеса в возрасте 9 лет и до запуска нескольких IT-компаний, одну из которых он продал Zappos за $ 1,2 млрд.

Тони Шей написал книгу в состоянии потока всего за 2,5 недели, ежедневно отправляя своему редактору текст из 3000 слов. Лично для меня это одна из самых вдохновляющих бизнес-книг, которая сама будто светится счастьем.

«Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix»

Патти МакКорд

Автор – вице-президент по персоналу компании Netflix. Казалось бы, все понятно: творческая компания, HR-функционал, создание команды мечты. Все так, но… Главные принципы – радикальная честность и открытость – меняют дело.

Прямолинейность не свойственна российской культуре замалчивания, вежливости и желания «сгладить все углы», лишь бы не было конфликтов. Сюжет книги выстроен вокруг того, как построить такую корпоративную культуру открытости и в то же время поддержки и эффективности; как конструктивно спорить с коллегами и руководством. Патти МакКорд говорит и о том, как увлекать талантливых сотрудников не бонусами, а интересными задачами. Как увольнять без сожаления тех, кому скучно.

Я сама применяю принцип честности и открытости в своей жизни, при взаимодействии с партнерами по бизнесу и в работе с бизнес-клиентами, которые приходят с запросами на построение отношений в топ-команде, команде учредителей и акционеров.

«Обнимите своих клиентов»

Джек Митчелл

Если вы все еще думаете, что главный в бизнесе – его создатель или директор, то книга Джека Митчелла изменит ваши представления. По версии автора, главные – это клиенты.

Принцип клиентоориентированности в розничных продажах предполагает сбор максимального объема информации о клиенте, его предпочтениях и интересах. Но, чтобы по-настоящему «обнять» его вниманием и заботой, мало собрать и хранить информацию. Недостаточно передовых IT-технологий и CRM-систем. Важно, чтобы сотрудники действительно использовали полученные данные в работе, чувствовали себя при этом счастливыми и оставались в компании надолго.

Принцип объятий очень прост (и им особенно сегодня вовсе не обязательно быть физическими). Важно превосходить ожидания – и клиентов, и сотрудников; совершать позитивные действия, оказывать знаки внимания. Только так есть шанс заполучить клиентов и сотрудников на всю оставшуюся жизнь.

«Атлант расправил плечи»

Айн Рэнд

Американская писательница и философ – наша соотечественница Алиса Розенбаум. Она эмигрировала из Санкт-Петербурга в США в 1925 году.

«Атлант расправил плечи» – ее четвертый и самый эпический роман, вошедший в список бестселлеров New York Times. В трехчастной антиутопии оживают картины начала Великой депрессии в США 1930-х годов. Бизнес, промышленность пытаются выжить после экономических реформ.

Основная идея – в том, что мир держится на талантливых творцах, бизнесменах-одиночках, атлантах. Они противостоят системе и, подобно тезкам из древнегреческих мифов, держат на плечах небесный свод.

Для меня этот роман – прежде всего о стойкости. Расправить плечи атлантам помогает хрупкая женщина, вице-президент железнодорожной компании. А любовная линия в духе современных «Унесенных ветром» напоминает о том, что и в самые непростые для бизнеса и жизни времена всегда найдется место любви. Я рекомендую читать эту книгу, когда кажется, что все пропало: для поднятия силы духа.

«Стать коучем президента. Цели, к которым мы не боимся идти»

Галина Стороженко

Ничего личного. Я искренне рекомендую эту книгу женщинам, которые задумываются о запуске бизнеса или развивают действующую компанию. Книга написана в формате бизнес-романа, объединяющего клиентские истории о развитии бизнеса, банкротствах, построении отношений с близкими людьми и бизнес-партнерами.

Главная героиня делится своим опытом жизни в стиле коучинг и взаимодействия с клиентами в коуч-формате для достижения их амбициозных целей. В ней действительно очень много личного: меня даже критиковали за излишнюю откровенность.

Каждая глава завершается вопросами для самостоятельной коуч-сессии. Книга будет полезна тем, кто ищет вдохновение, чтобы смело идти к целям. Она идеальна для женщин, которые сомневаются в том, смогут ли преуспеть на всех фронтах и совместить несколько ролей, важных для женщины в бизнесе: матери, жены, дочери, бизнесвумен и счастливой женщины.