Дождаться предложения

Вовлечение в бизнес все большего числа женщин серьезно стимулирует рост малого и среднего предпринимательства в России. Региональные финансово-кредитные организации активно вводят в свой ассортимент специальные гендерные предложения, называя их востребованными и перспективными. Крупные банки от создания «чисто женских» кредитов воздерживаются, но оказывают этой категории клиентов специализированные нефинансовые услуги.



Привлекли внимание

По оценке Минэкономразвития РФ, примерно третью часть субъектов малого и среднего предпринимательства в России возглавляют женщины. С 2013 года ведомство развивает программу инфраструктурной поддержки женщин-предпринимателей. В 2016 году по инициативе комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» и при содействии Агентства стратегических инициатив запущен Women Business Index — индекс женской предпринимательской активности. Динамика его показателей говорит о том, что деловая и социальная среды в стране становятся все более благоприятными для развития этого направления в бизнесе.

Тренд учитывают кредитно-финансовые организации. В Ростовской области региональные участники финансового рынка уже несколько лет развивают «женские» кредитные программы.

«В 2012 году мы впервые предложили специальные условия женщинам-предпринимателям. Решение о запуске программы основывалось на лучшей мировой практике, а также на маркетинговых и аналитических исследованиях наших специалистов, — рассказывает Мария Христолюбова, замначальника управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест». — Результаты показали, что женщины ответственнее и организованнее мужчин; они более взвешенно подходят к принятию финансовых решений и используют интуицию. Тогда мы решили поддержать бизнес-инициативы женщин, предоставив им скидку по кредиту». Представитель банка отмечает, что продукт быстро стал востребованным — в кредитной организации разработали специальную программу поддержки женщин-предпринимателей. Процентная ставка по ней на 1,5-2% ниже стандартной.

В 2016 году учрежденное Росимуществом АО «Корпорация МСП» выделило как отдельный пункт в своей стратегии поддержку женского предпринимательства в регионах. Региональные организации, поддерживающие малый и средний бизнес, активно включились в работу. Сегодня «женские» продукты есть практически у всех региональных и муниципальных агентств поддержки предпринимательства и связанных с ними микрокредитных организаций.

По данным АНО МФК «РРАПП», в Ростовской области на базе сети центров «Мой бизнес» агентство предлагает ряд микрофинансовых продуктов для субъектов МСП для различных сфер деятельности. Особое предложение действует для бизнес-леди.

«Заем “Приоритетный” рассчитан на индивидуальных предпринимателей — женщин, а также на юрлиц, единоличным исполнительным органом в которых является женщина, и юрлиц, учредителем которых является женщина с долей в уставном капитале не менее 50% либо владеющая 50% и более голосующих акций, — поясняет директор РРАПП Яна Куринова. — Срок со дня госрегистрации должен превышать 12 месяцев». По данным госпожи Куриновой, такие займы предоставляются на сумму от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей, срок их действия — до 2 лет. Процентные ставки зависят от вида обеспечения и составляют от 4% до 6,25% годовых.

В Ростовском муниципальном фонде поддержки предпринимательства также существуют специальные условия для женщин, ведущих бизнес. По данным сайта организации, при максимальной ставке для заемщиков, не входящих в льготные категории, на уровне 10% им доступны займы по ставке до 8% годовых. Среди обязательных условий — регистрация за 12 и более месяцев до оформления займа.

Крупные банки в России к созданию специализированных «женских» предложений относятся сдержанно. Так, например, представители РОСБАНКА и Райффайзенбанка сообщили, что бизнес-леди среди их клиентов немало, но предложения по финансированию МСП у них не разделяются по гендерному признаку и специального учета женщин-предпринимателей в организациях не ведется.

Активны и ответственны

Согласно исследованиям 2020 года, проведенным банком предпринимателей «Точка», женский бизнес в сложной экономической ситуации бывает успешнее, чем мужской (учитывались показатели компаний, действующих больше года). Так, по данным аналитиков банка, в июне прошлого года частные компании под управлением женщин стали опережать по показателям выручки конкурентов-мужчин. К сентябрю разрыв достиг максимума — 20%.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По наблюдениям Яны Куриновой, в коронакризис женщины заботились не только о сохранении, но также о развитии и переформатировании бизнеса. «Они занимали средства не только на пополнение оборотных средств, зарплату и аренду, но и на развитие бизнеса, — вспоминает она. — Так, например, ростовской клинике “Малинари” финансовая поддержка РРАПП позволила оснастить три кабинета стоматологическими стойками и креслами. Компания “Флориссима” в период коронавирусных ограничений взяла микрозаем на строительство нового здания садового центра».

По словам Марии Христолюбовой, сегодня среди клиентов банка «Центр-инвест» — 819 успешных бизнес-леди, профинансированных в общей сложности на 1,5 млрд руб. «Эти клиенты наращивают производства, выходят на новые рынки, создают новые проекты. При этом рост кредитного портфеля в сегменте “Женский бизнес” сопровождается нулевой просрочкой», — подчеркивает она.

Гендиректор Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства Евгения Благинина говорит, что среди получателей всех услуг фонда почти 51% составляют женщины-предприниматели и их число растет. «В 2020 году 35,6% всего объема портфеля наших микрозаймов приходилось на женский бизнес, тогда как в 2019 году таковых было 28,8%», — уточняет она.

«В активном портфеле микрозаймов РРАПП женщины-ИП сегодня занимают пятую часть, — приводит данные Яна Куринова. — Мы отмечаем рост заинтересованности в предпринимательстве среди молодых девушек».

Важная черта женского бизнеса, по наблюдениям собеседников издания, социальная ориентированность. «Даже если бизнес напрямую не связан с общественно значимой деятельностью, женщины стремятся вести его, опираясь на принципы социальной ответственности. Приоритетные сферы для женских стартапов — образование, медицина, спорт и ЗОЖ. Таким образом, поддерживая женские бизнес-проекты, мы поддерживаем социально значимые компании», — уверена Мария Христолюбова.

Тянет к знаниям

Директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева в числе главных факторов, тормозящих развитие женского бизнеса, называет нехватку у действующих в бизнесе и желающих открыть свое дело женщин знаний и навыков. С ней солидарны представители кредитных организаций и институтов поддержки бизнеса, отмечающие интерес бизнес-леди к обучающим программам и расширение «женского» ассортимента предложений за счет нефинансовых продуктов и услуг.

«В 2020 году РРАПП при содействии региональных правительства области и Минэкономразвития совместно с платформой Сбербанка “Деловая среда” организовало онлайн-вебинары по федеральной образовательной программе “Женский бизнес”. Бизнес-компетенции улучшили 400 участниц. В процессе обучения под руководством федеральных спикеров они учились управлять временем и силами, привлекать клиентов, определять точки роста проекта, увеличивать продажи и прибыль и усиливать свой личный бренд», — рассказывает Яна Куринова.

Помимо этого с 2019 года РРАПП организует ежегодный форум-премию в сфере женского предпринимательства — Business Women’s Day, собирающий более 300 участниц.

Мария Христолюбова отмечает, что ассортимент «женских» продуктов «Центр-инвеста» также включает в себя и инструменты нефинансовой поддержки бизнес-проектов: программы нетворкинга и наставничества, обучающие платформы и возможность кооперации бизнесвумен. «На регулярной основе мы проводим информационные мероприятия, встречи с клиентками. Программа работает во всех регионах присутствия банка. Благодаря ей существенно расширилась наша клиентская база», — отмечает представитель банка.

Собеседники издания уверены, что продукты, стимулирующие вовлечение женщин в бизнес и развитие женского бизнеса — перспективное направление. В ближайшее время они будут пользоваться спросом и, наверняка, поддержкой государственных структур.

«В условиях пандемии у большинства бизнесов из сферы услуг, включая туризм, образование, досуг и развлечения (тех, где велика доля женщин), существенно сократилась выручка, — отмечает Андрей Сооляттэ, преподаватель школы бизнеса «Синергия». — Любые дешевые или невозвратные деньги помогут поддержать бизнес на плаву и запустить наиболее интересные проекты в новой экономической реальности. Это важный фактор восстановления экономики», — резюмирует эксперт.

Иван Демидов