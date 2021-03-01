ПСБ – в числе лидеров российского рынка факторинга

По итогам 2020 года ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк») вдвое увеличил объем факторингового портфеля и поднялся на четвертое место в рейтинге «Топ-5 факторинговых компаний России». Средняя сумма сделки составила 54 млн рублей, увеличившись год к году практически вдвое. Факторами роста в период пандемии, по данным топ-менеджера направления, стали цифровизация и расширение спектра продуктов для бизнеса. Доля ПСБ на российском факторинговом рынке достигла 8,6%.

В 2020 году ПСБ и его дочерняя компания «МСП Факторинг» нарастили факторинговый портфель на 88% по сравнению с предыдущим годом, доведя его почти до 95 млрд рублей.

В прошлом году ПСБ увеличил клиентскую базу на 23%, а средняя сумма сделки за год выросла практически в два раза и составила 54 млн руб-

лей. Были запущены крупные партнерские программы в новых для факторингового бизнеса ПСБ отраслях: нефтегазовой и машиностроительной. Наибольший объем сделок был заключен в сфере производства машин и оборудования, оптовой торговли электрооборудованием и непродовольственными товарами.

«Двукратный рост факторингового портфеля во многом был обеспечен масштабной цифровизацией бизнеса и расширением продуктовой линейки, – пояснил Иннокентий Воловик, управляющий директор ПСБ по факторингу. – Мы, в частности, реализовали возможность полного цифрового взаимодействия с клиентом: ПСБ первым на рынке запустил услугу онлайн-факторинга, которая стала особенно востребованной во время коронавирусных ограничений. Кроме того, ПСБ активно участвовал в гос-

программах экономической поддержки бизнеса, в том числе автопроизводителей; были заключены сделки в области факторинга фондов капитального ремонта и энергосервисных контрактов, а также в программах финансирования цепи поставок», – подчеркнул господин Воловик.

Вице-президент, региональный директор Ростовского офиса ПСБ Лариса Чураева:

«Мы поздравляем бизнес-леди Ростовской области с Международным женским днем! В этот замечательный весенний праздник примите наши пожелания бесконечного счастья, крепкого здоровья и прекрасного настроения. Пусть сбудутся все ваши заветные мечты, а каждый день наполняют позитивные эмоции и яркие впечатления!»