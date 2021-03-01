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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Кубань и Адыгея в 2021-2022гг. получат 4,3 млрд рублей на крупные дорожные проекты

Правительство РФ выделило Краснодарскому 3,08 млрд руб. на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как следует из документа, 2 млрд руб. Кубань получит в виде иных межбюджетных трансфертов «в целях реализации капиталоемких мероприятий в городских агломерациях». На эти же цели 1,1 млрд руб. выделят Адыгее.

Кроме того, 1,08 млрд руб. будет направлено на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций. Адыгее на эти же цели выделят 165,5 млн руб.

На какие именно проекты будет направлено финансирование не уточняется. Всего российским регионам выделят в течение ближайших двух лет 100 млрд руб. Деньги поступят в 69 регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из них  27 млрд рублей пойдет на ремонт дорог в 58 регионах, а оставшаяся часть средств будет направлена на строительство и реконструкцию конкретных объектов. Среди них в частности называют Южный подъезд к Краснодару.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 26 февраля стало известно, что правительство России выделит дополнительное финансирование на строительство нового Яблоновского моста. «В 2020 году на работы выделили более 1 млрд рублей, из них 564 млн получили из федерального бюджета. В этом году региону уже доведены 200 млн рублей, и сейчас мы ожидаем нового распределения средств»,- сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Вице-премьера Мурат Хуснуллин тогда же подтвердил, что правительство направит 100 млрд в качестве дополнительного финансирования на ускорение ремонта, реконструкции и строительство автодорог в 2021-2022гг.

Алексей Белянин


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