Выпускники российских школ будут сдавать экзамены по упрощенным правилам в 2021 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса выпускники будут сдавать экзамены по упрощенным правилам, чтобы «минимизировать риски распространения» инфекции, говорится в постановлении председателя правительства.

В числе нововведений:

девятиклассники не будут сдавать учебные предметы по выбору, для получения аттестата им нужно пройти ГИА-9 по двум обязательным предметам — русскому языку и математике;

выпускникам 11-х классов, которые не намерены поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике;

для поступления в вуз выпускникам необходимо сдать ЕГЭ по тем предметам, которые обозначит этот вуз, при этом для получения аттестата им достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку;

ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать экзамен досрочно;

детям с инвалидностью, оканчивающим 11-й класс, для получения аттестата нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку (по их выбору).

Напомним, выпускные экзамены для девятого класса в 2021 году будут сдавать в период с 24 по 28 мая. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Подробнее о предстоящих экзаменах — в материале “Ъ” «Русский сдается».