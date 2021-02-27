Эксперты рекомендовали одобрить вакцину Johnson & Johnson в США

Эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США рекомендовали одобрить экстренное применение вакцины от коронавируса компании Janssen (принадлежит Johnson & Johnson). Ранее они оценили ее эффективность в 66,1%.

Как сообщает CNN, консультативный комитет по вакцинам и биологическим продуктам единогласно проголосовал за одобрение вакцины для использования людьми старше 18 лет.

Особенность этой вакцины заключается в том, что для прививки нужна только одна доза, а не две, как в случае со многими другими вакцинами. Сейчас в США разрешено применение двух вакцин — от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также от американской компании Moderna.

США занимают первое место по числу зараженных коронавирусом в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, там зарегистрировано 28,5 млн заболевших, умерли 510 тыс. человек. Всего в мире выявлено 113,4 млн зараженных, умерли 2,5 млн.

О ситуации с коронавирусом в США — в материале “Ъ” «Америка в роли простой смертной».