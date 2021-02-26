Около 4 млн россиян сделали прививку от COVID-19

В России около 4 млн человек уже прошли вакцинацию от коронавируса, сообщил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

«Прививку получили уже около 4 млн человек»,— сказал господин Брико на конференции «Медицинская реабилитация при COVID-19: опыт и достижения» (цитата по ТАСС). В презентации к его выступлению говорилось, что на 10 февраля вакцину получили 3,9 млн россиян.

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Массовая вакцинация в России началась с 18 января. Прививку можно сделать бесплатно. В феврале в стране зарегистрировали вакцину «КовиВак» разработки центра имени Чумакова. До этого были одобрены «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сейчас в стране произведено около 11,1 млн доз вакцины, в июле будет изготовлено до 88 млн доз.