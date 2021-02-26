Оппозиция в Ереване готовится к новому митингу

Обстановка в Ереване 26 февраля, после масштабных акций протеста сторонников и противников премьер-министра в четверг, относительно стабильная, сообщает корреспондент “Ъ”. Однако оппозиционеры уже призвали своих сторонников собраться на проспекте Баграмяна.

Накануне протестующие заблокировали проспект Баграмяна, разбили палаточный лагерь у здания парламента и провели ночь в палатках. Они требуют незамедлительной отставки премьера Никола Пашиняна. Власти под руководством премьер-министра призвали оппозицию приостановить акцию и начать политические консультации для поиска выход из политического кризиса.

Политическая ситуация в Армении резко обострилась после решения премьер-министра Никола Пашиняна освободить от должности первого заместителя начальника Генштаба ВС Тиграна Хачатряна за критику его слов о том, что во время войны в Карабахе ракеты систем ОТРК «Искандер» не взорвались или взорвались на 10%.

Утром в четверг практически все высокопоставленные военные Армении во главе с начальником Генштаба Оником Гаспаряном подписали требование об отставке Никола Пашиняна вместе с его правительством, который армянский премьер расценил как «попытку военного переворота» и призвал своих сторонников выходить на площадь Республики, где находится здание правительства.

Господин Пашинян также заявил, что увольняет и начальника Генштаба, но президент Армен Саркисян не спешил подписывать этот приказ. Президент сообщил, что предпринимает меры по снижению уровня политического накала в стране. Местные СМИ сообщают, что он проводит переговоры с оппозицией и командой премьер-министра для урегулирования политического кризиса. Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации в Ереване называют отставку премьера и проведение досрочных парламентских выборов.

К урегулированию кризиса подключилась Россия: президент Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу провели телефонные переговоры со своими визави в Ереване.

Об обстановке в стране — в материале “Ъ” «Никол Пашинян взорвался на десять процентов».

Аршалуйс Мгдесян, Ереван