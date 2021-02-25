В Ереване протестующие ставят палатки у здания парламента

В Ереване требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна участники митинга устанавливают палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна, передает «Sputnik Армения».

Палатки ставят сторонники оппозиционного «Движения по спасению Родины», уточняет издание. Оппозиционеры перекрыли проспект Баграмяна и заявили о намерении провести там ночь, говорится в сообщении. По информации «РИА Новости», полиция не вмешивается в действия протестующих.

Напомним, в Ереване сегодня, 25 февраля, одновременно прошли митинги сторонников премьер-министра страны Никола Пашиняна и оппозиции, требующей его отставки. Кризисная ситуация в стране осложнилась сегодняшним конфликтом господина Пашиняна и Генштаба, который подтвердил требование об отставке премьера после того, как он уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Накануне господин Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер», которые можно было бы использовать во время войны в Нагорном Карабахе. Протесты в стране продолжаются с момента подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Оппозиция требует отставки господина Пашиняна за то, что он допустил передачу части спорных территорий Азербайджану.

О политическом кризисе в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».