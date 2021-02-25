Число умерших от коронавируса в мире превысило 2,5 млн

Во всем мире число людей, умерших после заражения коронавирусом, превысило 2,5 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Общее число случаев заражения за все время пандемии, по его подсчетам, достигло 112,7 млн.

Больше всего смертей зафиксировано в США (506,5 тыс.), Бразилии (почти 250 тыс.), Мексике (182,8 тыс.), Индии (156,6 тыс.) и Великобритании (122,3 тыс.). Россия по числу смертей, связанных с COVID-19, занимает восьмое место (83,5 тыс.)

Вчера, 24 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о сокращении на 20% количества умерших от коронавируса в мире за неделю с 15 по 21 февраля. По данным организации, заразились во всем мире за прошедшую неделю на 11% меньше человек, чем неделей ранее. В России число заразившихся COVID-19 снижается седьмой день подряд. Как прогнозируют зарубежные источники Российского союза туриндустрии, летом страны ЕС начнут выдавать шенгенские визы.

О том, может ли Европа открыться летом для россиян,— в материале “Ъ FM” «ЕС присмотрится к путешественникам».