ЕС присмотрится к путешественникам

Европа может открыться для россиян летом. По крайней мере, об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Официальных заявлений от властей ЕС пока нет. Однако, как прогнозируют зарубежные источники объединения, летом страны начнут выдавать шенгенские визы. С сентября российские путешественники могут попасть, например, в Грецию. Правда, там действуют не только противовирусные правила, но и квоты — не больше 500 туристов в неделю. С начала февраля Россия возобновила авиасообщение с Афинами.

При этом некоторые европейские страны заинтересованы в том, чтобы российские путешественники вернулись, рассказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев: «Мы все очень надеемся на то, что все-таки Европейский союз, Шенгенская зона примут решение хотя бы к началу лета. Мы понимаем прекрасно, что это не случится в марте, апреле и даже, наверное, в мае.

Но мы надеемся на то, что во время летнего сезона — июнь, июль, август — вопрос с выдачей виз уже будет решен.

Вообще, многие шенгенские страны не хотят принимать российских туристов. Но все зависит, естественно, от эпидемиологической обстановки, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы, от этого, в свою очередь, будет зависеть, когда будут открыты границы. Скорее всего, открытие консульских учреждений европейских стран произойдет раньше, чем открытие границ. Плюс нужно одновременно уже запускать авиасообщения, это тоже займет какое-то время, транспорт тоже должен подготовиться».

По данным компании Skift, российская туриндустрия показывает чуть ли не лучшую динамику восстановления среди крупнейших экономик мира. Как говорят игроки рынка, спрос на путешествия сейчас почти сравнялся с уровнем допандемического 2019 года. Однако для россиян это не самые хорошие новости. Цены на отдых внутри страны, а также на доступных зарубежных направлениях растут, говорит гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, открытие Европы исправит ситуацию, но это вряд ли случится летом:

«Сейчас, к сожалению, спрос сильно превышает предложение. Наши отельеры резко подняли цены, сейчас закрыта почти вся горнолыжка для россиян. Мы видим, что тут же Красная Поляна подняла цены в 2 раза. Двухзвездочные отели, которые в прошлом и позапрошлом году стоили, скажем, 7 тыс. в сутки на двоих, сейчас стоят 15 тыс. в сутки, включая завтрак. У общества огромный запрос на открытие Европы. Что касается лета, здесь мы видим сейчас заоблачные цены в Турции. Страна подняла цены где-то на на 30-40% по сравнению с 2019. Кстати, единственная европейская страна, которая может быть, действительно, к лету начнет давать визы россиянам — это Греция. Испанию, Италию, Францию мы ждем не раньше осени».

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Елена Иванова