Яшин анонсировал мероприятие в память Немцова

В субботу, 27 февраля, на Большом Москворецком мосту пройдет акция памяти Бориса Немцова, сообщил глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, друг и соратник застреленного политика. Несколько дней назад волонтеры сообщили о запрете полиции возлагать цветы к мемориалу на мосту.

«Это мемориальное мероприятие, но не митинг и не шествие (они сейчас в Москве запрещены из-за антиковидных ограничений). Поэтому от плакатов советуем воздержаться: не надо давать полиции поводы для задержаний. Кроме того, рекомендуем соблюдать социальную дистанцию с другими людьми, приходить в медицинских масках и перчатках»,— написал господин Яшин в Facebook.

Организаторы ожидают, что в основном люди будут приходить к месту убийства и памяти политика с 13:00 до 17:00. «Зайти на мост можно будет со стороны Москворецкой набережной. У метро "Китай-город", на улице Варварка и на подходе к мосту будут работать волонтеры, которые помогут вам сориентироваться»,— уточнил Илья Яшин.

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Также инициаторами мероприятия выступают председатель Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза, адвокат Вадим Прохоров, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов,председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, политик Дмитрий Гудков, член незарегистрированной Либертарианской партии России Сергей Бойко и правозащитник Сергей Давидис.

В этом году традиционное шествие памяти убитого политика не состоится. Его организаторы решили не проводить марш из-за действующих в городе коронавирусных ограничений. Марш памяти проходит в Москве ежегодно, с 2015 года. В прошлом году, по оценкам “Ъ” , в марше приняли участие около 22 тыс. человек.

Борис Немцов был убит в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Организатором убийства считается водитель бывшего командира батальона внутренних войск МВД «Север» Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск.

Как активисты пытались согласовать акцию — в материале “Ъ” «Марши Немцова могут не пройти».