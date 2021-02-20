Волонтеры сообщили о запрете полиции возлагать цветы к мемориалу Немцова

Сотрудники полиции, находящиеся на Большом Москворецком мосту в Москве, запрещают прохожим возлагать цветы к мемориалу оппозиционного политика Бориса Немцова, рассказал волонтер проекта «Немцов мост» Григорий Симаков. Волонтер уточнил, что полицейские ссылаются на приказ, но отказываются его показать.

«Постоянно прохаживаются патрули из двух полицейских. Проходить и останавливаться можно, а цветы класть не дают. Сразу пугают задержанием. Просто без всякого основания, ссылаются на какой-то приказ. Когда пытаются попросить показать приказ, то они говорят: "Я всего лишь исполнитель"»,— сказал господин Симаков «МБХ медиа».

Полицейские задержали восемь человек, находящихся на Большом Москворецком мосту, сообщает «ОВД-Инфо». Среди них — дежуривший у мемориала Юрий Константинов, а также люди, которые пытались возложить цветы к месту убийства Бориса Немцова. Задержанных доставили в отдел полиции «Китай-город».

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Стихийный мемориал Бориса Немцова был разобран к утру 20 февраля, сообщает «Эхо Москвы»: с места убийства политика были убраны его портреты, цветы и свечи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-колла отказался комментировать решение убрать мемориал. «Это чистая прерогатива города, поэтому я бы переадресовал этот вопрос моим коллегам в Москве. Это московское управление внутренних дел, поэтому лучше обращаться туда»,— перенаправил он журналистов.

Борис Немцов был убит в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем. В 2017 году исполнителей убийства — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева — приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима. Организатором убийства считается водитель бывшего командира батальона внутренних войск МВД «Север» Руслан Мухудинов, он объявлен в розыск.

Имя заказчика убийства Бориса Немцова ранее не называлось. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин сказал членам Совета по правам человека, что дело об убийстве политика «надо дорабатывать», и заявил, что найдены не только исполнители, но и заказчики. Господин Песков не стал уточнять слова президента и предложил спросить главу государства во время большой пресс-конференции. Журналисты, которых допустили к выступлению на пресс-конференции, не задали вопросы, связанные с убийством.

Марш памяти Бориса Немцова впервые прошел в Москве 2015 году. В 2021 году организаторы отказались от проведения марша и вместо этого направили в приемную мэра Москвы письмо с просьбой 27 февраля не препятствовать возложению цветов на Большом Москворецком мосту.

Как активисты пытались согласовать акцию — в публикации “Ъ” «Марши Немцова могут не пройти».