Медведчук назвал незаконными наложенные на него санкции

Введенные санкции являются незаконными, так как могут быть приняты только по решению суда, заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук . Днем ранее СНБО Украины ввел ограничительные меры в отношении политика, его жены и еще шести человек.

«Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда»,— сказал господин Медведчук.

Он также заявил, что не собирается покидать Украину. «Советники Зеленского (президента Украины.— “Ъ”) рассчитывали, что я испугаюсь?.. Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена»,— добавил он.

Введение санкций в отношении кума президента России Владимира Путина прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Ограничительные меры он сравнил с репрессиями в СССР. «Официальный Киев совершил прорыв в развитии демократии: ввел ограничения против собственных граждан. Без всякого следствия и суда. Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти»,— говорится в заявлении господина Медведева (цитата по ТАСС).

Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко попали под ограничения по причине «финансирования терроризма» (ст. 258-5 УК Украины). Согласно украинскому законодательству, это единственное условие, которое позволяет вводить санкции против граждан страны. Санкции введены на три года и распространяются на все имущество, принадлежащее попавшим под ограничительные меры.

Об ограничениях — в материале “Ъ” «От украинских санкций не скрыться и украинцам».