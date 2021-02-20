Рогозин отреагировал на посадку аппарата NASA на Марс

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин опубликовал мем в ответ на публикацию Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) первой фотографии с Марса.

«Первое, что увидели американцы на Марсе»,— написал господин Рогозин в Twitter. На опубликованном фото на первый снимок с поверхности Марса наложена фотография Дмитрия Рогозина, который как бы заглядывает в камеру марсохода NASA.

Первое, что увидели американцы на Марсе pic.twitter.com/rsCgSh4hB7 — РОГОЗИН (@Rogozin) February 19, 2021

Планетоход Perseverance совершил успешную посадку на Марсе в ночь на 19 февраля и спустя несколько минут сделал первую фотографию поверхности планеты. С помощью аппарата NASA планирует обнаружить следы жизни на Марсе. Кремль и «Роскосмос» ранее поздравили NASA с высадкой на Марс.

Подробнее о миссии Perseverance — в публикации “Ъ” «NASA пороется на Марсе».