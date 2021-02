Планетоход США совершил успешную посадку на Марсе

Американский марсоход Perseverance успешно совершил посадку, сообщается в трансляции Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). С помощью Perseverance NASA планирует обнаружить следы существования в прошлом жизни на Марсе.

Посадка длилась около семи минут, все операции выполнялись в автоматическом режиме. Для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют. Через несколько минут Perseverance сделал первую фотографию поверхности Марса.

Behold! @NASAPersevere's first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi