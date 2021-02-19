Планетоход США совершил успешную посадку на Марсе

Американский марсоход Perseverance успешно совершил посадку, сообщается в трансляции Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). С помощью Perseverance NASA планирует обнаружить следы существования в прошлом жизни на Марсе.

Посадка длилась около семи минут, все операции выполнялись в автоматическом режиме. Для снижения скорости движения аппарата раскрылся его парашют. Через несколько минут Perseverance сделал первую фотографию поверхности Марса.

США запустили марсоход Perseverance в июле 2020 года. Предполагается, что планетоход сможет проработать на Марсе 687 земных суток. Образцы грунта, собранные им, планируется вернуть на Землю в 2031 году с помощью другого аппарата.