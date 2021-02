Кремль и «Роскосмос» поздравили NASA с высадкой на Марс

Кремль приветствуют высадку на Марс американского исследовательского аппарата Perseverance, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также NASA поздравило руководство «Роскосмоса».

«Любые успехи в освоении космического пространства — это достояние человечества, и их можно только приветствовать»,— заявил пресс-секретарь президента во время пресс-кола. Он добавил, что каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции «в хорошем смысле этого слова». «Еще раз повторяю: любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать»,— добавил Дмитрий Песков.

Ранее «Роскосмос» поздравил NASA с успешной посадкой. «От лица руководства госкорпорации "Роскосмос" поздравляю команду Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс. Желаю всем вам удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований!» — приводятся в Telegram-канале госкорпорации слова заместителя гендиректора по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Планетоход США Perseverance совершил успешную посадку на Марсе в ночь на пятницу, 19 февраля. Спустя несколько минут он сделал первую фотографию поверхности планеты. С помощью аппарата NASA планирует обнаружить следы жизни на Марсе.

