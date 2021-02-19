Вице-премьер Хуснуллин пообещал решить вопрос с приаэродромными территориями в начале этого года

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин намерен решить вопрос установления границ приаэродромных территорий аэропортов (ПАТ) в России. Напомним, последняя редакция проекта ПАТ аэропорта Кольцово была отклонена региональными властями так как фактически, она делает невозможной реализацию перспективных планов, в том числе в рамках национальных проектов.

«Проблема острая. Для крупных городов является один из главных сдерживающих факторов — яркий пример это Екатеринбург. Седьмая шумовая подзона накладывает ограничения на большое количество территорий», — рассказал Марат Хуснуллин.

По словам заместителя председателя правительства РФ, в стране 41 аэропорт, где не была утверждена седьмая подзона. «Сейчас мы пытается найти компромисс между воздушным и градостроительным кодексом, потому что это проблема неувязки двух законов. Мы провели несколько согласительных совещаний, в марте будем проводить согласительное совещание на уровне транспортной комиссии на уровне РФ, после этого выносить вопрос на председателя правительства. Я настроен в первой половине этого года найти решение этого вопроса», — добавил Марат Хуснуллин.

Ранее в Гильдии строителей Урала заявили, что в Екатеринбурге может сорваться строительство 8 млн кв. м жилья, если в городе примут проект приаэродромных территорий. Независимая экспертная компания «СанГиК» провела оценку ПАТ аэропорта Кольцово по просьбе минстроя и выяснила, что последняя версия проекта имеет множество недоработок и недочетов.

Мария Игнатова