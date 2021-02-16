«Норникель» пока не планирует обжаловать штраф в 146 млрд руб.

«Норникель» предварительно не планирует обжаловать штраф в 146,2 млрд руб., который его «дочке» присудили за ущерб окружающей среде из-за разлива топлива под Норильском. Сумма на выплату компенсации уже зарезервирована.

«Группа получила полный текст решения суда 13 февраля 2021 года и на дату утверждения к выпуску настоящей консолидированной финансовой отчетности продолжает его анализ. В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования, руководство группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам группы»,— говорится в финансовом отчете «Норникеля» за 2020 год (.pdf).

Окончательное решение будет принято в течение месяца, который отводится для подачи апелляции на решение суда, уточнили в компании.

29 мая 2020 года произошла авария на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании «Норникеля». В результате просадки опор фундамента резервуара разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Суд взыскал с «дочки» «Норникеля» рекордные 146 млрд руб. по иску Росприроднадзора. Сама компания оценивала нанесенный ею ущерб в семь раз ниже. Глава «Норникеля» Владимир Потанин назвал решение суда уроком для компании и сигналом для бизнеса.

Подробности — в материале “Ъ” «"Норникелю" отлился разлив».