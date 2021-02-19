Bloomberg: США представят доклад о новых санкциях против «Северного потока-2» 19 февраля

Администрация президента США в пятницу, 19 февраля, может представить Конгрессу доклад о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как ожидается, ограничительные меры затронут небольшое число связанных с Россией организаций, а немецкие компании в санкционный перечень включать не будут.

Два собеседника агентства утверждают, что администрация 45-го президента США Дональда Трампа готовила санкции против немецких организаций в последние недели своей работы. Среди кандидатов называется исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, «который лично знал президента России Владимира Путина по крайней мере с 1991 года».

Источники также утверждают, что Совбез господина Трампа разработал детальный план с целью в конечном счете остановить проект, и единственная причина, по которой санкции против немецких организаций так и не были введены, заключается в нехватке времени. При этом два других источника заявили, что планам администрации Дональда Трампа не хватало конкретики и они никогда не проходили стадию обсуждения.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжают следить за строительством «Северного потока-2» и будут принимать решение о «применимости санкций» по мере завершения работ или сертификации трубопровода. США уже вводили санкции, которые затормозили завершение проекта. Однако 14 февраля вице-премьер России Александр Новак сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на 95%. Он добавил, что проект полностью соответствует европейскому законодательству, а наблюдаемые попытки ему помешать — это нерыночные методы конкуренции.

Последние новости о проекте «Северный поток-2» — в материалах “Ъ”.