Apple начала нанимать инженеров для сетей связи 6G

Apple начинает работать над разработкой технологии мобильной связи шестого поколения (6G). Об этом свидетельствуют несколько объявлений о вакансиях инженеров, которые будут работать как с 5G, так и с 6G. Четыре вакансии относятся к офисам компании в Кремниевой долине и Сан-Диего, где Apple занимается разработкой технологий беспроводной связи.

«У вас будет уникальная и выгодная возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple,— говорится в объявлении о вакансии.— На этой должности вы будете в центре передовой исследовательской группы, ответственной за создание нового поколения прорывных технологий радиодоступа следующего десятилетия».

Отметим, что в конце прошлого года Apple присоединилась к отраслевой группе Альянса решений телекоммуникационной отрасли (ATIS), которая займется разработкой и продвижением сотовых сетей шестого поколения. Помимо Apple к группе тогда присоединилось еще 11 компаний, среди которых Google, HP, Intel и LG.

Кирилл Сарханянц