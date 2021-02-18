В Белоруссии возбудили дело о гибели Романа Бондаренко

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о смерти Романа Бондаренко. Он был избит во время протестов и погиб от травм в больнице. При этом ведомство заявило, что причастность сотрудников органов внутренних дел к его избиению не установлена.

«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича. Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Романа Бондаренко избили на «Площади перемен» в ноябре 2020 года после того, как он начал разговаривать с людьми, снимающими с заборов развешанные протестующими бело-красные ленты. После его задержали и увезли в неизвестном направлении. Позднее господин Бондаренко умер в больнице, куда был госпитализирован с отеком мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Смерть мужчины вызвала волну протестов в Белоруссии. Акции проходят в стране с 9 августа, протестующие не согласны с результатами президентских выборов.

Подробности — в материале “Ъ” «Траур протеста».