В Ярославле предложили ввести режим ЧС из-за плохой уборки дорог

17 февраля депутат муниципалитета Евгения Овод на заседании комиссии муниципалитета предложила ввести в Ярославле режим ЧС из-за плохого качества уборки городских улиц. Об этом она сообщила на своей страничке в facebook.

По словам Евгении Овод, в повестку дня на комиссии муниципалитета по ЖКХ, состоявшейся 17 февраля не стали включать вопрос по уборке улично-дорожной сети, ссылаясь на отсутствие докладчиков. Евгения Овод рассказала "Ъ-Ярославль", что ее предложение о вводе ЧС было эмоциональной реакцией на уборку городской дорожной сети.

«Сегодня вождение автомобилей становится опасным, как для водителей, так и для пешеходов. Машины встают в колею и когда начинают перестраиваться, их просто разворачивает и выбрасывает. На дорогах сплошной Армагеддон, количество аварий растет с каждым часом, хоть ЧС вводи. Хотелось заслушать на комиссии, что делает наш департамент городского хозяйства для купирования этой проблемы. Сначала вопрос включили в повестку дня в раздел разное, но потом, из-за отсутствия докладчика вопрос с повестки убрали»,— рассказала Евгения Овод.

Она отметила, что главной проблемой в уборке городских дорог является нехватка уборочной техники.

«Нужно реально оценивать степень проблемы, не врать депутатам и горожанам на докладах, что город готов к уборке зимой, нужно было громко заявлять при формировании бюджета на 2021 год о недостатке уборочной техники на 70 единиц»,— отметила депутат, уточнив, что для решения ситуации необходимы экстренные меры.

Депутат предложила прекратить чрезмерно старательно убирать Советскую площадь, подъезды к мэрии и правительству, и направить освободившуюся технику по районам города.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что качество уборки дорог в Ярославле раскритиковал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Глава региона дал неделю на исправление ситуации. Сегодня он напомнил об этом, потребовав от городских властей учитывать замечания и жалобы жителей по поводу уборки дорог.

Резко раскритиковало качество зимней уборки улиц Ярославля и региональное отделение Общероссийского народного фронта. В ОНФ назвали неудовлетворительной работу по очистке городских дорог.