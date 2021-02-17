Губернатор потребовал обратить внимание на жалобы ярославцев по поводу уборки дорог

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов напомнил о том, что сегодня истекла неделя, которую он дал мэрии Ярославля на исправление ситуации с плохой уборкой городских дорог. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети.

«Неделю назад поручал мэрии Ярославля и администрациям районов в течение семи дней мобилизовать все силы – людей и технику – для приведения дорог региона в нормативное состояние»,— написал господин Миронов.

Он отметил, что в этот период регион пережил большой двухдневный снегопад, на ликвидацию последствий которого было затрачено немало сил и ресурсов. Губернатор рассказал, что расчисткой региональных и муниципальных дорог от выпавшего снега занимались более 650 единиц техники. Только с ярославских улиц в минувшие выходные вывезли более 850 кубометров снега.

Глава региона уточнил, что дорожные службы выполнили огромный объем работы, обеспечив, в частности, подъезды к социальным объектам.

«Вижу, что расчистка продолжается, техника и люди работают. Однако в целом ситуация далека от идеальной. Особенно видно недостаточность усилий в спальных районах Ярославля. Это значит одно: прошу продолжить работу и обратить внимание на замечания и жалобы, поступающие от жителей»,— отметил Дмитрий Миронов.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что Дмитрий Миронов на заседании регионального правительства назвал ужасающим состояние дорог в области и, главным образом, в Ярославле.

«На заседании правительства области обратил внимание коллег на ужасающее состояние дорог в области, и в первую очередь в Ярославле. В городе — сплошной гололед и коммунальные службы не справляются с его уборкой. Сейчас это чуть ли не главная проблема, которая волнует людей. Мне очень понятно негодование жителей города, и я его разделяю»,— заявил господин Миронов.

Глава региона дал неделю мэрии Ярославля и руководству других муниципалитетов на наведение порядка с уборкой дорог. Он отметил, что будет строго спрашивать за выполнение его поручения.

Антон Антонов