«Медиалогия» подсчитала долю сообщений об акции сторонников Навального с фонариками

В период 13–15 февраля 2021 года пользователи в социальных сетях опубликовали 49,5 тыс. сообщений с хэштегом #любовьсильнеестраха, подсчитала компания «Медиалогия» по запросу “Ъ”. Так сторонники оппозиционера Алексея Навального отмечали свое участие в несанкционированной властями акции в поддержку политика 14 февраля.

Исследование проведено по социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, TikTok, а также форумам и блогам. В общей сложности акции было посвящено 146,2 тыс. сообщений. Всего в указанные даты пользователями этих площадок было опубликовано около 300 млн постов. Доля сообщений с упоминанием акции составила около 0,05%.

Вечером 14 февраля жители разных городов России зажигали фонарики в поддержку оппозиционера Алексея Навального. МВД, СКР и Генпрокуратура предупреждали об ответственности за участие в несогласованных акциях, однако о задержаниях 14 февраля не сообщалось.

Как прошла акция — в публикации “Ъ” «Когда кончаются фонарики ночные».