Спикер Мосгордумы предложил вынести на референдум вопрос о памятнике на Лубянке

Вопрос о том, какой памятник должен стоять на Лубянской площади в Москве, нужно вынести на референдум, считает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его мнению, нужно учитывать мнение жителей и экспертов.

Ранее писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение к правительству и мэрии Москвы о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Они заявили, что работа Евгения Вучетича «успела стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта нашей столицы».

Глава комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов сообщил, что москвичам предложат выбрать, какой памятник должен стоять на Лубянской площади. Среди вариантов, помимо Феликса Дзержинского, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III и другие.

«Уверен, что вопрос о возвращении того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учетом мнения жителей, архитекторов и историков,— сказал господин Шапошников журналистам (цитата по "РИА Новости").— Если говорить о теме, которая сегодня широко обсуждается экспертами и общественностью, важно не забывать об исторической справедливости… Думаю, что сегодня вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади, необходимо рассматривать в более широком историческом контексте. И было бы правильным вынести его на референдум». При этом он отметил, что идея возвращения памятника Феликсу Дзержинскому высказывается не впервые и периодически «реанимируется».

В 2017 году лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением вернуть памятник Феликсу Дзержинскому. Он возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Коммунист заявлял, что ВЧК стала «основой для системы государственной безопасности ВЧК—ОГПУ—КГБ—ФСБ».

Подробнее — в материале “Ъ” «К столетию ВЧК Владимиру Путину предложили памятник».