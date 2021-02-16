Газовозы поплывут в апреле-мае

НОВАТЭК продолжит проведение экспериментальных рейсов в восточном направлении по Севморпути: компания планирует провести следующий сверхранний рейс в апреле-мае. 19 февраля в Сабетту должен вернуться газовоз «Кристоф де Маржери», впервые в истории прошедший по маршруту Сабетта—Цзянсу—Сабетта на два месяца позже обычного закрытия навигации. На обратном пути судно было взято под проводку атомным ледоколом «50 лет Победы». В НОВАТЭКе рассчитывают на сдачу до конца 2022 года еще двух атомных ледоколов ЛК-60, что должно помочь сформировать условия для круглогодичной отправки газа на восток. Ситуацию с газовозом «Николай Евгенов», получившим повреждение одного из азиподов, участники совещания у вице-премьера Юрия Трутнева не обсуждали.

НОВАТЭК планирует провести следующий сверхранний рейс на восток по Севморпути в апреле-мае, сообщил основной владелец и гендиректор НОВАТЭКа Леонид Михельсон на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева по вопросам завершения позднего экспериментального рейса в осенне-зимнюю навигацию. Господин Михельсон напомнил, что в январе газовоз «Кристоф де Маржери» «Совкомфлота» самостоятельно прошел восточное направление Севморпути за 11 суток с необходимой коммерческой скоростью, а обратно в порт Сабетта — под проводкой ледокола ФГУП «Атомфлота» «50 лет Победы».

Грузопоток Севморпути, заявил господин Трутнев, к 2024 году должен достигнуть 80 млн тонн, и решить поставленную задачу возможно за счет увеличения периода арктической навигации.

Традиционно навигация закрывается в ноябре и открывается в июле, рассказывает глава «Совкофмлота» Игорь Тонковидов. В прошлом году НОВАТЭК впервые начал отправлять танкеры на восток в сопровождении ледоколов со второй половины мая (см. “Ъ” от 16 июля 2020 года). «Рейс, который сегодня совершает танкер “Кристоф де Маржери”, существенно расширяет навигационное окно в восточном секторе Арктики и позволяет приблизить начало круглогодичной безопасной навигации на всем протяжении Севморпути»,— отметил господин Тонковидов.

Замглавы «Росатома», глава дирекции «Севморпути» Вячеслав Рукша сообщил, что НОВАТЭК, «Совкомфлот» и госкорпорация ведут постоянную работу по расширению сроков навигации. «До 2020 года с учетом состояния всей инфраструктуры и судов мы ориентировались на 14, бывало и 16 суток,— уточнил господин Рукша.— Сейчас считаем 11 суток реальным результатом и с учетом всех решений правительства по развитию инфраструктуры ориентируемся к 2030 году на грузопоток 110–130 млн тонн и скоростные режимы, уверенные и регулярные, в районе 10 узлов».

В свою очередь, Леонид Михельсон заявил, что НОВАТЭК рассчитывает, что до конца 2022 года будут сданы два ледокола ЛК-60 «Сибирь» и «Урал», что «поможет сформировать условия для круглогодичной отправки газа на восток по Севморпути».

«Кристоф де Маржери» начал рейс 5 января в Сабетте. 27 января после выгрузки партии СПГ в порту Цзянсу газовоз проследовал в обратном направлении и 7 февраля был взят ледоколом «50 лет Победы» под проводку у мыса Дежнева, восточной оконечности трассы Севморпути. На момент доклада «Кристоф де Маржери» и сопровождающий его атомоход находились на подходе к проливу Вилькицкого.

Прибытие каравана судов в Сабетту планируется в 22 часа по Москве 19 февраля.

Капитан газовоза «Кристоф де Маржери» Сергей Гень доложил, что рейс проходит в штатном режиме. «Ледовую обстановку на трассе оцениваем как сложную, но в пределах ожидаемого,— говорит он,— наибольшее затруднение для судна представляли ледовые сжатия и торосистые участки в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, для преодоления которых судно осуществляло движение кормой вперед, около 15% времени следования по Севморпути». Средняя скорость 8,4 узла, добавил он. Капитан ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов добавил, что сейчас наблюдается средний тип ледовых условий, максимальная толщина льда на маршруте движения каравана достигает 1,5 метра в ровных пластинах. На торосах толщина больше, отметил он.

«Наблюдается обширная торосистость на участке, но несмотря на это, караван уверенно продолжает движение в акватории Севморпути по направлению к Сабетте»,— заключил капитан.

Как следует из презентации главы дирекции Севморпути «Росатома» Вячеслава Рукши 13 января в 11 утра по Москве «Кристоф де Маржери», двигаясь по рекомендациям Арктического и антарктического научно-исследовательского института, «застрял» при движении в Восточно-Сибирском море, выше Певека при движении к острову Врангеля. Как следует из презентации, газовозу пришлось корректировать маршрут, с учетом рекомендаций Штаба морских операций «Росатома». Господин Рукша не стал останавливаться подробно на этом слайде при докладе. В свою очередь, председатель совета директоров «Совкомфлота» Сергей Франк сообщил “Ъ”, что никаких «застреваний» у газовоза не было. Корректировка маршрута исходя из ледовой обстановки и выбор оптимальной скорости — абсолютно стандартная ситуация во время любого рейса, говорит он.

Вслед за «Кристоф де Маржери» 6 января из Сабетты вышел второй газовоз «Николай Евгенов». Как сообщал “Ъ”, с субботы, 16 января, судно заметно снизило скорость движения, которая порой падала до трех узлов. Как утверждают источники “Ъ”, это связано с отказом одного из трех азиподов (двигательных установок). Замглавы правления НОВАТЭКа, директор по морским операциям, транспортировке и логистике Евгений Амбросов сообщил “Ъ”, что, несмотря на это, газовоз продолжает свою работу. Опровергнув серьезные проблемы в его работе и не пояснив причины случившегося, господин Амбросов уточнил, что дополнительное докование для газовоза не потребуется, работы по устранению проблем с одним из азиподов планируется провести в рамках планового докования судна. «Нет никаких оснований полагать, что газовоз повредил азипод об лед»,— также добавил Сергей Франк. Сейчас, по данным Marine Traffic, газовоз находится на подходе к Суэцкому каналу. «Николай Евгенов» вышел из южнокорейского Пхёнтхэка 29 января.

Анастасия Веденеева