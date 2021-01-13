Ледоходное место

По данным “Ъ”, в феврале НОВАТЭК и «Росатом» начнут сверхраннюю проводку танкеров со сжиженным газом по восточному сектору Севморпути в сопровождении ледокола. Таким образом, НОВАТЭК сможет воспользоваться резким взлетом спотовых цен на СПГ в Азии. Для поставок в середине февраля они превысили $1100 за тыс. кубометров, что вчетверо больше европейских. Но свободного газа у НОВАТЭКа немного. Теоретически компания может перенаправлять в Азию часть грузов из Европы с разрешения клиентов. Последние могут купить взамен газ у «Газпрома», разделив с НОВАТЭКом прибыль от сделок в Азии.

По данным “Ъ”, НОВАТЭК и «Росатом» в феврале могут запустить ледокольную проводку СПГ-танкеров с завода «Ямал СПГ» по восточному маршруту Севморпути. Традиционно навигация в восточном секторе СМП заканчивается в декабре и начинается во второй половине мая. Но, как писал “Ъ” 12 января, НОВАТЭК уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а вслед за ним 6 числа — «Николай Евгенов». Навстречу им из Тяньцзиня в Китае идет танкер «Николай Зубов». НОВАТЭК, по данным “Ъ”, планирует еще несколько новых прямых рейсов в Азию этой зимой.

Как пояснили “Ъ” в «Росатоме», сейчас газовозы совершают рейсы без ледокольной проводки с помощью автоматизированной системы управления Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот», который круглосуточно предоставляет судам информацию о ледовой и навигационной обстановке в акватории СМП. «Но в ближайшее время без ледокольной поддержки будет не обойтись, поэтому планируются сверхранние проводки судов при помощи атомоходов в восточном направлении СМП»,— пояснили в компании. В НОВАТЭКе комментариев не предоставили.

В 2020 году НОВАТЭК с учетом ранних сроков открытия СМП и наличия у «Ямал СПГ» 15 газовозов ледового класса Arc7, как и планировал, удвоил число прямых отправок в Азию. Всего «Ямал СПГ» отправил по Севморпути на восток 36 грузов (около 2,54 млн тонн СПГ) против 17 танкеров в 2019 году (1,2 млн тонн). В 2021 году, по планам компании, число прямых рейсов в Азию останется примерно на уровне 2020 года.

Интерес НОВАТЭКа к высокорисковым и ранним рейсам по Севморпути усиливает уникальный всплеск цен на СПГ в Азии, вызванный дефицитом предложения в регионе на фоне холодов. Так, индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в северо-восточную Азию, 12 января достиг нового пика в $28,2 за MMBtu ($1015,2 за тыс. кубометров), то есть азиатские индексы превысили европейский бенчмарк TTF почти в четыре раза. Трейдер Trafigura сообщил о твердых заявках по $28,2 за MMBtu за груз с поставкой в Инчхон (Южная Корея) 1–2 февраля и $30,7 MMBtu ($1105,2 за тыс. кубометров) за поставку DES 12–16 февраля в китайский порт Таншань.

Впрочем, у НОВАТЭКа не так много свободного газа, доступного для продаж на споте. Теоретически компания может перенаправлять в Азию часть грузов по долгосрочным контрактам из Европы с разрешения клиентов, которые могут купить взамен газ у «Газпрома», разделив с НОВАТЭКом прибыль от сделок в Азии. Четвертая очередь «Ямала СПГ» (мощность 0,9 млн тонн в год) исходно полностью ориентирована на спот, но ее запуск запланирован только на первый квартал 2021 года.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев замечает, что грядущие проводки скорее можно назвать сверхпоздними, завершающими навигацию в восточной части СМП. В 2020 году рано (в конце мая) начать вояжи на восток, по его мнению, позволила легкая ледовая ситуация в Обской губе, из-за чего ледоколы были мало востребованы. Но сейчас ситуация с возможностью ледокольного сопровождения может оказаться сложнее — все ледоколы расписаны, особенно с учетом необходимости доставки грузов для строительства еще одного СПГ-завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2».

По оценке Екатерины Колбиковой из Vygon Consulting, доходность поставок для НОВАТЭКа будет определяться тем, по каким контрактам компания реализует СПГ в Азию в январе. Так, при сбыте СПГ на спотовом рынке через СМП его нетбэк в Сабетте составляет $11 за MBtu по сравнению с $3 за MBtu в январе 2020 года. Однако, замечает она, долгосрочные контракты НОВАТЭКа на продажу в Азию привязаны к нефти — учитывая низкие цены на нефть большую часть 2020 года, сейчас при высоких ставках фрахта продажа по ним может быть и вовсе убыточна, хотя еще годом ранее нетбэк по такому договору составлял около $7–8 MBtu. При этом поставлять СПГ с Ямала в Азию по маршруту в обход Евразии сейчас очень сложно из-за дефицита свободных танкеров.

Татьяна Дятел