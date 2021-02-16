Губернатор Кубани поручил главам муниципалитетов создать оперштабы для уборки снега

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вениамин Кондратьев распорядился организовать в муниципалитетах оперативные штабы, об этом глава региона написал в соцсетях.

«Поручил главам создать у себя в муниципалитетах оперативные штабы, чтобы объединить работу коммунальщиков и экстренных служб. Отработка жалоб населения должна происходить максимально быстро», - сообщил он.

Также губернатор отметил, что сейчас из-за снегопада, который не прекращается несколько дней, необходимо обеспечить расчистку основных магистралей, дорог к социально значимым объектам и остановкам.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре в ночь на 16 февраля на уборку и обработку противоголодедными смесями основных магистралей, путепроводов и маршрутов движения общественного транспорта вывели 87 снегоуборочных машин.

15 февраля мэр краевой столицы Евгений Первышов заявил, что в Краснодаре штормовое предупреждение продлено до 17 февраля включительно. Подрядчик по уборке снега готов привлечь технику из других городов, а мэрия берет на себя обязательства по обеспечением иногородних специалистов проживанием, горячим питанием, а также соответствующей оплатой.

Помимо непрекращающегося снегопада жителей Кубани ждет и похолодание. Самая холодная ночь ожидается с 17 на 18 февраля. На востоке и в предгорных районах края столбик термометра опустится до отметки -17 градусов. В других районах ночью похолодает до -8-13 градусов.

Андрей Ульченко