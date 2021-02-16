В Краснодаре на очистку улиц вывели 87 снегоуборочных машин

В Краснодаре в ночь на 16 февраля на уборку и обработку противоголодедными смесями основных магистралей, путепроводов и маршрутов движения общественного транспорта вывели 87 снегоуборочных машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С раннего утра 16 февраля уборкой и обработкой тротуаров, остановок общественного транспорта и подземных пешеходных переходов занимаются 574 человека и 41 единица техники.

По данным мэрии, в течение дня 15 февраля в Краснодаре привели в порядок около 200 участков улично-дорожной сети. В среднем в течение суток для этого использовали свыше 630 тонн песко-соляной смеси.

«Дороги обрабатывала комбинированная дорожная техника, погрузчики, экскаваторы, грейдеры. В том числе, техника, которую город получил по линии краевого министерства транспорта, также спецтранспорт предоставили строительные компании. На дорогах с интенсивным движением технику сопровождали патрульные машины ГИБДД»,– рассказали в администрации города.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, накануне в краевой столице продлили действие штормового предупреждения о снегопадах и холодах до 17 февраля включительно. Глава Краснодара Евгений Первышов признал, что из-за неблагоприятного прогноза техники для уборки города недостаточно, поэтому подрядчик, занимающийся расчисткой города от снега, вынужден был начать привлекать на субподряд технику и специалистов из других муниципалитетов.

Алексей Белянин