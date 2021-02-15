Вакцины адаптируются к коронавирусу

Вакцины могут стать малоэффективны против новых штаммов коронавируса. Как пишет Bloomberg со ссылкой на специалистов Вашингтонского университета, со временем из-за мутаций COVID-19 вакцины устареют. По информации издания, Великобритания, США и другие страны ищут варианты обновления препаратов, чтобы сделать их более работоспособными против меняющегося вируса. Действительно ли существующие вакцины могут стать неэффективными? И как долго придется ждать новых версий препаратов? Разбирался Александр Рассохин.

Любой вирус со временем меняется. Что касается COVID-19, то уже несколько месяцев активно обсуждается британский, а теперь и южноафриканский штаммы. Оба они более заразны и, судя по всему, чаще приводят к летальным случаям, чем исходный уханьский вариант вируса. Разработчики уверяют, что против британского штамма их вакцины эффективны, но, что касается южноафриканского, ученые не торопятся с заключениями — эта версия коронавируса пока изучена слабо.

Как бы то ни было, существующие вакцины постепенно будут устаревать, констатируют специалисты из Вашингтонского и Оксфордского университетов. С ними соглашается и Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, который и занимался разработкой «Спутника V». Поэтому появление новых версий препаратов — это вопрос времени. «Проблемы здесь, конечно, есть. Они будут решаться. По-видимому, тут будет важно, на какой территории, где распространяется неподходящий штамм, на который слабо действует вакцина, и там придется применять другую вакцину. Разработки новых вариантов не будут занимать год, основные испытания проведены. Поменять несколько нуклеотидов в уже существующей вакцине не будет большой проблемой. Можно будет сделать быстро. В биологии этого вируса очень мало что меняется»,— пояснил Альтштейн.

Другой вопрос: возможна ли ревакцинация «Спутником V»? Генетики неоднократно говорили, что после прививки у организма может выработаться иммунитет к аденовирусу. Именно он выполняет роль «шприца», который доставляет часть коронавируса в тело человека. И в результате повторная вакцинация именно «Спутником V» невозможна, предполагают ученые. Риск этого действительно есть, подтверждает Анатолий Альтштейн: «В организме будет много антител. С другой стороны, это неизученный вопрос. Аденовирус вводится в очень высокой концентрации — там 10 в 11-й степени вирионов в дозе. При такой дозе не исключено, что антитела, особенно если они не в таком большом количестве, могут не сработать, и ревакцинация будет возможна».

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С другой стороны, есть возможности изменить вакцину, использовав другие виды аденовируса, или вариант, при котором разработчики комбинируют разные препараты. Например, сейчас такие исследования проводит AstraZeneca совместно с российским Центром имени Гамалеи, а также американской Pfizer. Последняя компания, как и Moderna, и Johnson & Johnson сообщили, что уже начали работать над модернизацией своих препаратов.

Впрочем, ждать выхода обновленной версии условного «Спутника V» нет смысла, настаивает заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Прививаться нужно существующей, ведь она все равно будет работать против новых штаммов, говорит Волчков. «Действительно, часть антител будет менее эффективна, и поэтому вирус может проникнуть в существенно большее количество клеток, и вы все-таки почувствуете легкое недомогание, например. Может быть, у вас и как такового заболевания не будет, но вы, почувствовав легкое недомогание, сделаете тест, выявите у себя незначительное, но все-таки детектируемое количество вируса. Но это не значит, что вакцина не действует.

Вакцина — это средство массовой защиты, и она работает, когда большинство популяции привито».

Но как будет меняться коронавирус? Будет ли он вызывать более тяжелое протекание болезни или, наоборот, станет менее агрессивным для организма? Возможны оба варианта, подчеркивает профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Константин Северинов: «Вирусологи могут сказать, что есть некоторые вирусы, которые в ходе сосуществования с человеком увеличивают свою заразность, но понижают тяжесть течения болезни, которую они вызывают, относительно исходных вариантов. Такие примеры есть. С другой стороны, есть вирусы типа оспы, которые с человеком сосуществовали очень долго до тех пор, пока мы их не вывели все совсем на корню, и они никакой тенденции к снижению тяжести заболевания, которую они вызывают, не проявляли. И такой, и такой сценарий возможен».

Ученые надеются, что в скором будущем смогут прогнозировать дальнейшее развитие вируса. Например, как пишет Bloomberg, британское правительство и биофармацевтическая компания CureVac NV намерены использовать для этого искусственный интеллект. Пока же разработчики по просьбе Европейского агентства лекарственных средств продолжают проверять, насколько их вакцины эффективны против разных штаммов коронавируса.