«Британский» вариант поймают тестами

В России зарегистрировали первый в мире тест для так называемого британского штамма коронавируса. Его разработали в Роспотребнадзоре. Новая тест-система выявляет наличие именно штамма с мутацией. Набор реагентов прошел испытания и показал высокую точность при работе с клиническими образцами. Будут ли теперь россиян тестировать еще и на «британский» штамм? И появятся ли тесты для южноафриканской разновидности COVID-19?

На эти вопросы “Ъ FM” ответил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов: «Когда в декабре только загудел "британский" штамм, когда Борис Джонсон начал говорить о том, что есть некий новый вариант вируса, который, возможно, гораздо опаснее или инфекционнее, сразу начали разрабатывать не только обычные тест-системы, но и такую, чтобы разделять два штамма. Тут вопрос не столько в диагностике, сколько в эпидемиологическом контроле и научно-исследовательских целях. Это важно, на самом деле, будет сейчас, когда будем пытаться отслеживать, как быстро вирус проникает в страну, нужно ли где-то принимать меры по сдерживанию, где-то что-то перекрыть, остановить сообщение и так далее. Мы можем тот же самый мазок ставить и на обычный, и на "британский".

Получается два теста, хотя один из этапов общий. Поэтому все-таки немножечко стоимость вырастет, если сдавать анализ и на коронавирус, и на наличие мутации. То есть это система не для массового тестирования, не нужно на всех ее использовать. Для всех мутаций, безусловно, нет смысла делать тест-системы. Потому что, собственно, каждая позиция из 30 тыс. мутировала в какой-то момент где-нибудь, поэтому имеет смысл создавать тесты только для каких-то единичных, которые представляют какой-то особый интерес».

Эксперты Роспотребнадзора подчеркивают, что «британский» штамм не вызывает более тяжелого течения инфекции. Однако в других странах отмечают особую избирательность и опасность «британского» варианта вируса. Так, инфекционисты Словакии выяснили, что эта мутация часто поражает детей и подростков: у таких пациентов COVID-19 начинается бессимптомно, но потом появляется сыпь на теле, воспаление слизистой оболочки рта, а также опухают ступни и кисти рук. Медики вынуждены признать, что эта форма болезни малоизучена и осложняется возрастом пациентов, она характерна для детей пяти-шести лет.

Новые тесты на «британский» штамм как раз могли бы обезопасить россиян от этой инфекции. Для этого нужно тестировать всех прибывающих из-за рубежа, полагает доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров: «Уж в Великобритании, наверное, точно было бы разумно такое сделать. Теоретически хорошо было бы тестировать всех, чтобы понимать, что у нас происходит со структурой возбудителя. Но если это невозможно, то нужно, например, тестировать случайную выборку всех и тех, кто имеет особенно большие шансы с ним встретиться.

Это ничем кардинально не отличается от того теста, который уже рутинно делают с весны, примерно такой же набор действий лаборанта с чуть-чуть другими реагентами.

Поэтому все вопросы о том, как его применять, зависят от того, сколько таких коробочек получается произвести и требует ли это того, что нужно "накапать" отдельную реакцию, соответственно, больше рабочего времени потратить или нет. Это проблема совершенно логистическая, здесь науки нет совсем».

Жителей Великобритании массово протестируют на так называемый южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщил телеканал Sky News. В некоторых графствах отмечается активный рост числа случаев именной этой версии вируса. Ранее сообщалось, в Великобритании ученые работают над разработкой вакцины против COVID-19, которая станет эффективной против большинства штаммов. Она должна будет действовать против ядра вируса.

Светлана Белова