В России впервые с середины октября за сутки выявили менее 14 тыс. заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 13 233 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 6,86% меньше чем накануне, когда выявили 14 207 заболевших. Менее 14 тыс. зараженных выявлено впервые с 15 октября. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 4 099 323.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в:

Москве — 1409 (959 405 за все время),

Санкт-Петербурге — 1082 (355 278),

Московской области — 643 (206 475),

Нижегородской области — 416 (91 718),

Воронежской области — 358 (64 055).

Умерли за последние сутки 459 человек, накануне число смертей среди зараженных было на 16% меньше (394). Всего за время пандемии умерли 80 979. Выздоровели 17 627 человек, всего — 3 624 663.

Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировано в:

Москве — 60 (14 464 за все время),

Санкт-Петербурге — 48 (10 560),

Московской области — 32 (4297),

Архангельской области — 15 (567),

Краснодарском крае — 15 (1743).

15 февраля ВОЗ рекомендовала переболевшим COVID-19 делать прививку от коронавируса. По словам представителя организации, особенно это касается тех, кто болел без симптомов. Президент России Владимир Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов вируса. Массовая вакцинация в стране идет с 18 января.

Подробнее о расследовании ВОЗ причин появления COVID-19 — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».