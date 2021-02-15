Рекордные холода в Техасе подстегнули цены на нефть марки WTI

В минувшие выходные в американский штат Техас пришел мощный арктический циклон, из-за которого впервые для всех 254 городов Техаса метеорологическая служба США выпустила предупреждение о снежной буре. Помимо снежных бурь температура опустилась до рекордно низких значений — в некоторых частях штата до –18 °С, что является рекордом с 1989 года.

В одном из крупнейших городов штата, Далласе, вчера наблюдалась температура –10 °С, что холоднее чем в Анкоридже (–8 °С), крупнейшем городе самого северного штата страны, Аляски. Американские СМИ сообщают, что в Далласе обычно в этом время года температура бывает в районе +10–15 °С.

Метеорологи объясняют нынешние холода в Техасе пришедшим из Канады арктическим циклоном. Резкое похолодание привело к отказу ряда систем жизнеобеспечения этого южного штата — из-за сильного ветра, холодов и снежных бурь нарушено электроснабжение и транспортное сообщение. Рекордные холода в Техасе также привели к резкому спросу на топливо. Это привело к росту на 2% котировок нефти сорта WTI (West Texas Intermediate) — до $60,6 за баррель, что стало рекордным уровнем для этого сорта нефти с января прошлого года.

Впрочем, эксперты Argus отмечают, что котировки на нефть сорта Brent сегодня выросли на 2,1% — до 13-месячного максимума $63,76 за баррель. По их мнению, они растут не только на фоне холодной погоды в США, но и благодаря растущему оптимизму в связи с восстановлением мировой экономики от пандемии COVID-19, а также из-за недавнего сокращения производства нефти странами ОПЕК.

Евгений Хвостик