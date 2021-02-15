СКР: организатора терактов в «Интуристе» и «Охотном ряду» убил другой заключенный

Осужденного за организацию взрывов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» Халида Хугуева, по версии следствия, в ходе конфликта убил другой заключенный, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР). Ранее Хугуева нашли мертвым в исправительной колонии №27 Приморского края.

«По версии следствия, 13 февраля 2021 года в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался. Причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого»,— говорится в сообщении.

Напомним, теракт на 20-м этаже гостиницы «Интурист» был совершен 26 апреля 1999 года. Бомба была заложена недалеко от офисов Иосифа Кобзона и президента «Ассоциации XXI век» Анзори Аксентьева-Кикалишвили. В результате теракта пострадали 11 человек. 31 августа был совершен теракт в торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади в Москве. После взрыва бомбы в салоне игровых автоматов «Динамит» пострадали 40 человек, одна женщина скончалась. Материальный ущерб «Охотному ряду» превысил 4 млн руб. По версии следствия, заказчиком обоих терактов был Шамиль Басаев, боевикам которого отказывались платить господин Кобзон и группа компаний Plaza Умара Джабраилова.

В 2009 году Московский городской суд признал Халида Хугуева и исполнителя терактов Магумадзаира Гаджиакаева виновными в терроризме. Хугуева приговорили к 25 годам колонии строгого режима, Гаджиакаева — к 15 годам. В 2010 году Верховный суд изменил наказание в соответствии с законодательством 1999 года и снизил обоим виновным сроки наказания на два года.

О терактах и приговоре — в материале “Ъ” «Полсотни жертв на благотворительность».