Президент Мексики анонсировал поставку «Спутника V»

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что первая поставка в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидается в ближайшие выходные. Сегодня, 14 февраля, Мексика получила из Индии партию из 870 тыс. доз вакцины британской компании AstraZeneca.

«Контракт уже заключен, и это касается вакцин, которые, вероятно, начнут поступать в значительных количествах на следующих выходных, "Спутник V", который поступает из лабораторий в России»,— сказал президент (цитата по Milenio).

Мексика также ожидает возобновления поставок вакцины Pfizer, во вторник, 16 февраля, должны прибыть 494 тыс. доз, заявил министр иностранных дел Марсело Эбрард. «Вакцины уже доступны <...>, и они не перестанут поступать, чтобы национальный план вакцинации не прекратился»,— заявил Андрес Мануэль Лопес Обрадор (цитата по Reuters). Согласно статистике, в Мексике умирают около 1,2 тыс. заболевших в сутки.

Мексика и Аргентина заключили соглашение с AstraZeneca о производстве вакцины для последующего распространения 250 млн доз в Латинской Америке. Пока Мексика получила более 1,6 млн доз вакцины, согласно правительственным данным, и заключила соглашения еще на миллионы, в том числе на китайскую CanSino.

В начале марта власти Мексики подписали контракт на поставку российской вакцины «Спутник V». Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков выдала разрешение на экстренное использование препарата. Предварительно есть договоренности о поставке 24 млн доз.