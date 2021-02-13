Google выплатит $76 млн французским СМИ по спору о размещении их материалов

Google в течение трех лет направит группе из 121 французского СМИ $76 млн, передает Reuters со ссылкой на рамочное соглашение по спору об авторских правах. Американская корпорация будет платить ежегодно по $22 млн в качестве компенсации за размещение публикаций этих СМИ. Еще $10 млн будет направлено в рамках мирового соглашения с той же группой издателей в обмен на обязательство остановить на три года судебные разбирательства, связанные с авторскими правами.

Google отказался комментировать ситуацию агентству. Корпорация и СМИ ранее сообщали, что достигли договоренности. Детали сделки не раскрывались.

Во Франции действует закон о создании «смежного права в интересах информагентств и редакторов СМИ». По этому документу агрегаторы, соцсети и другие интернет-ресурсы должны платить вознаграждения СМИ за публикацию материалов.