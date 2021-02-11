Биткойн установил очередной рекорд

Биткойн поднялся до рекордной отметки в $48,48 тыс., сообщает Reuters. Это произошло после того, как Bank of NY Mellon объявил о создании подразделения по помощи клиентам с цифровыми активами. По данным Coindesk, максимальное значение биткойна сегодня, 11 февраля, составило $48,32 тыс.

Стоимость биткойна бьет рекорды в последние два месяца. В декабре криптовалюта вернулась к исторической отметке $21 тыс. и с тех пор начала неуклонный рост. Взлету биткойна в последнюю неделю поспособствовала покупка этой криптовалюты компанией Tesla Илона Маска на $1,5 млрд. 8 февраля наплыв желающих купить криптовалюту привел к двухчасовым проблемам в работе крупнейшей криптобиржи Binance.

Подробнее — в материале “Ъ” «Перебои на подъеме».