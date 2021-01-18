Генерала проверят полковники

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы признал незаконным постановление следствия об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя СКР—начальника главного военного следственного управления (ГВСУ) комитета Александра Сорочкина. В явке с повинной, которую оформил экс-начальник главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Минобороны и ЦСКА Михаил Барышев, говорилось о даче взятки генерал-полковнику юстиции Сорочкину в виде оплаты занятий в элитном фитнес-центре его дочери. Однако по результатам доследственной проверки в СКР пришли к выводу, что ничего криминального в этом нет.

Резонансное решение вынесла судья Валентина Левашова, рассмотрев жалобу адвокатов экс-начальника ЦСКА. Представители полковника Барышева, обращаясь в суд, просили признать незаконным постановление замначальника управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами главного следственного управления (ГСУ) СКР, от 31 июля 2020 года об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении генерала Сорочкина.

Основанием для доследственной проверки стала явка с повинной, подписанная полковником Барышевым в СИЗО в марте прошлого года, а затем переданная его защитником в полицию. В итоге заявление оказалось в Следственном комитете, председатель которого Александр Бастрыкин поручил ГСУ разобраться в изложенных в нем фактах. Полковник Барышев утверждал, что под угрозой «незаконного уголовного преследования» был вынужден в период с 2015 по 2018 год оплачивать занятия дочери генерала Марии Сорочкиной в клубе WeGym «Кутузовский», потратив на это около 800 тыс. руб. личных средств. «Полагая, что в случае отказа могут наступить неблагоприятные последствия, я был вынужден согласиться»,— отмечал Михаил Барышев.

Однако проверяющие пришли к выводу, что Мария Сорочкина в основном оплачивала фитнес сама, а Михаил Барышев через своего помощника финансово участвовал в этом «по личной инициативе», «без оказания на него какого-либо давления и выдвижения ему незаконных требований» со стороны генерала Сорочкина. Фактов совершения последним «каких-либо действий или бездействий, входящих в его должностные полномочия», а также оказания Михаилу Барышеву «общего покровительства или попустительства по службе» ГСУ СКР установлено не было. Таким образом, пришло к выводу следствие, в действиях руководителя ГВСУ СКР не оказалось признаков совершения преступлений, предусмотренных в том числе ст. 290 (получение взятки) УК РФ. Отметим, что к моменту завершения проверки генерал Сорочкин по указу президента был освобожден от занимаемой должности, а потом и уволен с военной службы.

Представители Михаила Барышева получили от следствия только постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но не материалы самой проверки, поэтому так и не узнали, почему следствие реабилитировало генерала. Предоставить их ГСУ отказалось не только адвокатам, но и Генпрокуратуре. «Материал проверки не представлен, в связи с чем законность данного решения не проверена»,— сообщил на заседании Басманного райсуда представитель надзорного ведомства. Суд и сам неоднократно истребовал материалы проверки из ГСУ, но получил отказ со ссылкой на то, что оснований для предоставления соответствующих материалов не имеется, так как жалоба защиты подлежит рассмотрению не в гражданском, а военном суде. В Генпрокуратуре выступили против изменения подсудности, отмечая, что заявление правильно подано в Басманный суд, так как проверку проводило не военное следствие, а ГСУ СКР, дислоцированное на территории, относящейся к этому суду.

«В связи с отказом следственного органа предоставить в суд материалы проверки по заявлению о преступлении доводы заявителя о неэффективности проведения доследственной проверки и незаконности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не опровергнуты»,— пришла к выводу судья Левашова. По ее данным, из текста обжалуемого решения также не следует, что должностным лицом ГСУ СКР были выполнены все необходимые мероприятия в рамках проверки. При таких обстоятельствах суд решил, что следствие нарушило права и законные интересы Михаила Барышева, гарантированные Конституцией РФ.

Отдельно было отмечено, что суд не наделен полномочиями по надзору за деятельностью органов предварительного следствия, а также за исполнением его представителями своих обязанностей. Однако, подчеркнула госпожа Левашова, в период досудебного производства по делу суд «осуществляет контроль за соблюдением конституционных прав участников уголовного судопроизводства и прав граждан на доступ к правосудию». В связи с этим она отказала следствию в передаче жалобы в военный суд, признала незаконным постановление ГСУ СКР об отказе в возбуждении уголовного дела и обязала Следственный комитет устранить допущенные нарушения.

Фактически это означает, что теперь в ГСУ СКР должны отменить отказное постановление и провести новую проверку по факту предполагаемой коррупции со стороны бывшего заместителя председателя СКР. Защита полковника Барышева от комментариев воздержалась, однако, по данным “Ъ”, ей пришлось потратить несколько месяцев на то, чтобы добиться признания незаконным решения следователя СКР, избавившего генерал-полковника от уголовного преследования.

Между тем процесс над Михаилом Барышевым и его предполагаемыми сообщниками, обвиняемыми в получении взяток с поставщиков в период подготовки (она проводилась в условиях отсутствия госфинансирования) к III зимним Всемирным военным играм в Сочи в феврале 2017 года, а также в других преступлениях, должен начаться 25 января этого года в Московском гарнизонном военном суде. Правда, слушания по существу могут и не начаться, так как адвокаты в отличие от своих арестованных подзащитных до сих пор не получили обвинительное заключение по делу.

Николай Сергеев